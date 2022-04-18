Taksim'de açıklama yapmak isteyen 26 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Taksim'de açıklama yapmak isteyen 26 kişi gözaltına alındı

18.04.2022 13:49
Taksim'de açıklama yapmak isteyen 26 kişi gözaltına alındı

BEYOĞLU Kazancı Yokuşu'nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü için açıklaması yapmak isteyen gruptan 26 kişi gözaltına alındı.

BEYOĞLU Kazancı Yokuşu'nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü için açıklaması yapmak isteyen gruptan 26 kişi gözaltına alındı.

Taksim Kazancı Yokuşu'nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle açıklama yapmak için toplanan HDP'li gruba, polis izin vermedi. Çevik kuvvet ekipleri, gurubun etrafında çember oluşturup önlem aldı. Açıklamanın izinsiz olduğunu belirten polis, gruptan dağılmasını istedi. Grup açıklamaya devam edince 26 kişiyi gözaltına aldı. Çevik kuvvet otobüsüne bindirilen grup emniyet müdürlüğüne götürüldü.


Taksim'de açıklama yapmak isteyen 26 kişi gözaltına alındı
Taksim'de açıklama yapmak isteyen 26 kişi gözaltına alındı
Taksim'de açıklama yapmak isteyen 26 kişi gözaltına alındı
Taksim'de açıklama yapmak isteyen 26 kişi gözaltına alındı
Taksim'de açıklama yapmak isteyen 26 kişi gözaltına alındı
Taksim'de açıklama yapmak isteyen 26 kişi gözaltına alındı
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Kazancı Yokuşu, 1 Mayıs, Taksim, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Taksim'de açıklama yapmak isteyen 26 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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