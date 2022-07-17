Olay yerine gelen itfaiye ekipleri karadan, helikopterler de havadan yangına müdahale etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda çıkan orman yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

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