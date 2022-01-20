Üye Girişi
Son dakika gündem: TARİHİ HAMAMDA YANGIN - Son Dakika

Son dakika gündem: TARİHİ HAMAMDA YANGIN

20.01.2022 13:19

Son dakika haber: ANTALYA'da 3 yıldır kullanılmayan ve madde bağımlıların barınak haline getirdiği tarihi hamamda yangın çıktı.

ANTALYA'da 3 yıldır kullanılmayan ve madde bağımlıların barınak haline getirdiği tarihi hamamda yangın çıktı. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürülürken, isyan eden mülk sahibi Süleyman Kaçaroğlu, Madde bağımlıları ile başa çıkamıyoruz dedi.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kaleiçi semti Tuzcular Mahallesi'nde bulunan tarihi Nazır Hamamı'nda çıktı. Yaklaşık 3 yıldır kullanılmayan 500 yıllık tarihi hamamdan dumanların yükselmeye başladığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Hamamda daha önce de yangın çıktığını belirten mülk sahibi Süleyman Kaçaroğlu, Madde bağımlıları ile başa çıkamıyoruz. İçeriye girmelerini önlemek için demir kapı yaptırdık. Onu da çaldılar. Bugün yine yangın çıktı. Şimdi kapılara duvar örmeyi düşünüyoruz dedi. Kaleiçi Kentsel ve 1. Derece Arkeolojik Sit alanında 1. Grup yapı olarak tescillenen Nazır Hamamı, 17. yüzyılda yapıldı. Dikdörtgen, haçvari, dört eyvanlı ve köşe hücreli plan tipinde, merkezi kubbeyle örtülü olan sıcaklık bölümünün etrafında iki beşik tonoz, bir kubbe, üç eyvan ve iki halvet hücresinin yer aldığı hamamdan, Antalya'yı ziyaret eden Evliya Çelebi 'Sehayahatname' adlı eserinde de bahsediyor.

Son dakika gündem: TARİHİ HAMAMDA YANGIN
Son dakika gündem: TARİHİ HAMAMDA YANGIN
Son dakika gündem: TARİHİ HAMAMDA YANGIN

YORUMLAR
500

Muratpaşa, Antalya, Yangın, İsyan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: TARİHİ HAMAMDA YANGIN - Son Dakika


CIA, yeni raporunu yayınladı! İşte gizemli hastalık 'Havana Sendromu' CIA, yeni raporunu yayınladı! İşte gizemli hastalık 'Havana Sendromu'         
13:16
Herkes elektrik şoku yemiş gibi! Faturalarını paylaşan paylaşana! Herkes elektrik şoku yemiş gibi! Faturalarını paylaşan paylaşana!         
13:06
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Dünyada ilk! BioNTech üzerine TURKOVAC çalışmasını başlatacağız Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Dünyada ilk! BioNTech üzerine TURKOVAC çalışmasını başlatacağız         
12:25
Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge için net tarih: Mayısta Meclis'te Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge için net tarih: Mayısta Meclis'te         
12:14
Safiye Soyman ve Faik Öztürk hakkında dolandırıcılık iddiası! Nitelikli suçtan hapis cezası isteniyor Safiye Soyman ve Faik Öztürk hakkında dolandırıcılık iddiası! Nitelikli suçtan hapis cezası isteniyor         
11:52
Altın yükselişe geçti, gram fiyatı 800 liradan işlem görüyor Altın yükselişe geçti, gram fiyatı 800 liradan işlem görüyor         
11:19
Belediye başkanlığından sonra, AK Parti'den de istifa etti! Rasim Arı'nın yeni durağı İYİ Parti olacak Belediye başkanlığından sonra, AK Parti'den de istifa etti! Rasim Arı'nın yeni durağı İYİ Parti olacak         
10:19
Trabzon'da transfer fırtınası sürüyor! Trabzonspor, 19 yaşındaki forvet Enis Destan'ı da kadrosuna kattı Trabzon'da transfer fırtınası sürüyor! Trabzonspor, 19 yaşındaki forvet Enis Destan'ı da kadrosuna kattı         
10:08
Kar esareti devam ediyor! TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü tekrar ulaşıma kapandı Kar esareti devam ediyor! TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü tekrar ulaşıma kapandı         
09:36
Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak! Ekonomistler tek bir tahminde birleşti Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak! Ekonomistler tek bir tahminde birleşti         
09:35
TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu         
09:25
Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi         
09:04
Biden'dan Putin'e tarihi uyarı: Ukrayna'ya girerseniz oluk oluk kan akar Biden'dan Putin'e tarihi uyarı: Ukrayna'ya girerseniz oluk oluk kan akar         
08:50
Milli Eğitim Bakanı Özer, "Artan vakalar nedeniyle yarıyıl tatili uzayacak mı?" sorusuna cevap verdi Milli Eğitim Bakanı Özer, "Artan vakalar nedeniyle yarıyıl tatili uzayacak mı?" sorusuna cevap verdi         
08:24
İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı         
17:05
AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Cuma akşamı kuvvetli yağacak, 4-5 gün sürecek AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Cuma akşamı kuvvetli yağacak, 4-5 gün sürecek         
16:44
Ferman Toprak, Şanlıurfa'yı gezip, eşiyle poşulu poz verdi Ferman Toprak, Şanlıurfa'yı gezip, eşiyle poşulu poz verdi         
16:24

Son Dakika Haberleri
13:16 CIA, yeni raporunu yayınladı! İşte gizemli hastalık 'Havana Sendromu'
13:05 Herkes elektrik şoku yemiş gibi! Faturalarını paylaşan paylaşana!
12:57 HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlık dosyası Karma Komisyon'da!
12:48 Anne "yaşlı ama kral dedi"! 11 yaşındaki kızını Adnan Oktar ile evlenmeye zorladı
12:47 Zincir marketlerin zam komplosunu Rekabet Kurumu Başkanı da onayladı
12:42 Vatandaştan çaldıkları paraları alkol banyosu yaparak yemişler
12:25 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Dünyada ilk! BioNTech üzerine TURKOVAC çalışmasını başlatacağız
12:14 Yarı yarıya zamlandı! İstanbul'da site aidatları 8 bin liraya kadar çıktı
12:14 Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge için net tarih: Mayısta Meclis'te
12:10 Bu ilçelerde aidatlar kiradan bile pahalı! Site sakinleri sokağa döküldü
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2022 13:26:16. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: TARİHİ HAMAMDA YANGIN - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement