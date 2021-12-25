Üye Girişi
Son dakika gündem: TARİHİ İNCİ PASTANESİ TAKLİTÇİLERE DAVA AÇTI - Son Dakika

Son dakika gündem: TARİHİ İNCİ PASTANESİ TAKLİTÇİLERE DAVA AÇTI

25.12.2021 13:18

Gelen son dakika haberine göre TARİHİ İNCİ PASTANESİ TAKLİTÇİLERE DAVA AÇTIRojda ALTINTAŞ - Feridun AÇIKGÖZ / İSTANBUL, (DHA)- TÜRKİYE'de ilk profiterolü üreten tarihi İnci Pastanesi taklitçilerle karşı karşıya kaldı.

TARİHİ İNCİ PASTANESİ TAKLİTÇİLERE DAVA AÇTI

Rojda ALTINTAŞ - Feridun AÇIKGÖZ/ İSTANBUL, (DHA)- TÜRKİYE'de ilk profiterolü üreten tarihi İnci Pastanesi taklitçilerle karşı karşıya kaldı. Taklitçi firmalar, aylarca İnci Pastanesi'nin iletişim bilgilerini değiştirerek evlere sipariş teslim etti. Bunun üzerine İnci Pastanesi, fiillerin durdurulması ve önlenmesi için taklitçilerine karşı dava açtı.

İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde Mis Sokak'ta bulunan 1944 yılında Lucas Zigoridis tarafından kurulan ve Türkiye'deki ilk profiterolü üreten tarihi İnci Pastanesi'nin taklitçi firmalarla başı dertte. Taklitçi firmalar, Google Haritalar uygulaması üzerinden İnci Pastanesi'nin iletişim bilgilerini değiştirerek kendi iletişim bilgilerini ekledi. Ardından farklı lokasyonlara İnci Pastanesi'ne ait olmayan siparişler teslim edildi. Aslına ait olmayan siparişlerden ise kimileri zehirlendi kimileri pastaneye gelip şikayetçi oldu. Şikayetler artınca İnci Pastanesi adına farklı firmalardan siparişler teslim edildiği ortaya çıktı. Bunun üzerine İnci Pastanesi, marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet nedeniyle söz konusu fiillerin durdurulması ve önlenmesi için taklitçilerine karşı dava açtı.

"FİRMANIN TANINMIŞLIĞINDAN FAYDALANIYORLAR"

Avukat Cem Türkoğlu yaşanan sürece ilişkin, "Son zamanlarda inanılmaz derecede taklit ürünle karşı karşıyayız. Bu durum haksız rekabet ve marka adına tecavüz teşkil ediyor. Bunlar için biz yasal süreci başlattık. Online yemek siparişi verebildiğiniz platformlarda kötü niyetli firmaların sanal mağazalar açmak suretiyle bu fiilleri gerçekleştirdiklerini görüyoruz. Google Maps üzerinden bir tüketici İnci Pastanesi'ne gelmek istediği zaman İnci Pastanesi'nin konumunu giriyor. Pastanenin konum bilgileri çıktığı noktada iletişim bilgileri kısmında kötü niyetli firmaların iletişim bilgileri yer alıyor. Buranın tarihi niteliğinden faydalanmak için ilgili firmalar 'biz 1960'tan beri faaliyet gösteriyoruz esas İnci biziz' gibi ibareler kullanarak bu firmanın tanınmışlığından faydalanmaya çalışmaktadırlar. Galata Kulesi sembolünü kullanarak İnci Profiterol adıyla bir tescil almaya çalıştıklarını tespit ettik. Kurum Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından bu başvuru reddedildi. Bu onların kötü niyetlerini ortaya koyması açısından önemli bir örnek. Elektronik ortamda yemek satışı yapan firmalarında ticaret kanununda basiretli tacir olma diye bir hüküm vardır. Bu hükme uygun davranmaları gerektiği kanaatindeyim. İş yeri anlaşması yaptıkları firmaların arka planlarına bakmaları gerekiyor" dedi.

"BAŞKASININ TARİHLERİ VE LOGOSUYLA İŞ YAPMANIN MANASI YOK"

1977 yılından beri İnci Pastanesi'nde çalışan İsmail Elek müşterilerin yaşadığı mağduriyeti anlatarak, "1944'ten beri Beyoğlu'nda tek şube olarak devam ediyoruz. Başka yerde şubemiz olmadığı halde müşterilerimiz bizi arayıp başka semtlerde sipariş verdiklerini söylüyorlar. Ardından şikayetlerini belirtiyorlar. Geçen gün bir arkadaşımız Kağıthane'den sipariş vermiş ve zehirlenmiş. Başkasının tarihleri ve logosuyla iş yapmanın bir manası yok" diye konuştu.

"İNCİ PASTANESİ ROMANLARA KONU OLMUŞTUR"

Profesyonel Rehber Selçuk Eracun ise pastanenin tarihi hakkında bilgi vererek, "İnci Pastanesi Lucas Zigoridis tarafından 1944 yılında kuruluyor. İnci Pastanesi, romanlara, kitaplara, şiirlere konu olmuştur. Buranın kendisine özgü bir ürünü var ve buna profiterol denilmiş. Fransa'da bir benzeri var ve bu benzerden dolayı Fransızlar ile bir polemik yaşanmış. Bu tescilin Fransızlara ait olduğunu iddia eden yetkililer Türkiye'ye gelip ürüne bakmışlardır ancak ürünün farklı olduğunu görünce tekrar Fransa'ya geri dönmüşlerdir. Burası tüm İstanbulluların bildiği bir yer" ifadelerini kullandı.

Son dakika gündem: TARİHİ İNCİ PASTANESİ TAKLİTÇİLERE DAVA AÇTI
Son dakika gündem: TARİHİ İNCİ PASTANESİ TAKLİTÇİLERE DAVA AÇTI
Son dakika gündem: TARİHİ İNCİ PASTANESİ TAKLİTÇİLERE DAVA AÇTI

YORUMLAR
500

İstanbul, Türkiye, Beyoğlu, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: TARİHİ İNCİ PASTANESİ TAKLİTÇİLERE DAVA AÇTI - Son Dakika


Bu köpek kediden korkuyor! Kediyi görünce ortalığı birbirine kattı, olan yolda yürüyen genç kıza oldu Bu köpek kediden korkuyor! Kediyi görünce ortalığı birbirine kattı, olan yolda yürüyen genç kıza oldu         
13:24
Bu kaza fizik kurallarını sorgulatır! Kayalıklara takılarak askıda kaldı Bu kaza fizik kurallarını sorgulatır! Kayalıklara takılarak askıda kaldı         
13:09
Kripto para platformlarına yönelik ilk yaptırım! Binance'e 8 milyon lira ceza kesildi Kripto para platformlarına yönelik ilk yaptırım! Binance'e 8 milyon lira ceza kesildi         
12:15
İstanbul'un göbeğinde güpegündüz kapı kıran hırsızların rahatlığı kamerada İstanbul'un göbeğinde güpegündüz kapı kıran hırsızların rahatlığı kamerada         
12:07
Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı         
11:41
Kuzey Kore liderine ikizi kadar benziyor! Her gün ölüm tehditleri alıyor Kuzey Kore liderine ikizi kadar benziyor! Her gün ölüm tehditleri alıyor         
11:31
Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var         
10:49
Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri         
10:36
Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti         
10:34
Küçük kızdan babasına hüngür hüngür ağlatan hediye! Kutuyu açtı ve ölen annesinin sesiyle karşılaştı Küçük kızdan babasına hüngür hüngür ağlatan hediye! Kutuyu açtı ve ölen annesinin sesiyle karşılaştı         
10:06
Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet         
08:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de         
08:49
Son Dakika: Türkiye'de 24 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 133 kişi vefat etti, 18 bin 910 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 24 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 133 kişi vefat etti, 18 bin 910 yeni vaka tespit edildi         
19:48
Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti         
18:51
Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor         
18:06
Kerem Aktürkoğlu, Lewandowski'nin takım arkadaşı oluyor Kerem Aktürkoğlu, Lewandowski'nin takım arkadaşı oluyor         
17:27
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız         
17:19

Son Dakika Haberleri
13:16 Pitbull'ların saldırdığı Asiye'nin ilk cümlesi: Eve gitmek istiyorum! Ama gidecek evi yok
13:08 Bu kaza fizik kurallarını sorgulatır! Kayalıklara takılarak askıda kaldı
13:07 Kulisleri hareketlendiren erken seçim iddiası! AK Parti YSK'dan bilgi mi istedi?
12:50 BTP Lideri Hüseyin Baş, "Piyasaya 40 milyar dolar sürüldü" iddiasında ısrarcı
12:43 Ermenistan lideri Paşinyan müzakereler öncesinde konuştu: Erdoğan'la görüşme olacak mı?
12:39 Yıllarca sadece 5-6 çeşit gıda yiyebildi! Flora transferiyle hayatı kurtuldu
12:33 Fenerbahçe'de hareketli günler! Teknik direktör Bilic, golcüleri ise Boupendza ve Muriqi oluyor
12:33 Habermetre açıkladı! İşte 2021 yılında en çok habere konu olan fenomenler
12:32 Kocasını öldürüp tandırda yakan kadının inanılmaz savunması: Geceleri sevgilisinin adını sayıklıyordu
12:31 Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2021 13:30:28. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: TARİHİ İNCİ PASTANESİ TAKLİTÇİLERE DAVA AÇTI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement