Son dakika gündem: Tarihi sokaklarda yaşam kalitesi yükseliyor - Son Dakika

Son dakika gündem: Tarihi sokaklarda yaşam kalitesi yükseliyor

04.01.2021 15:10
Son dakika gündem: Tarihi sokaklarda yaşam kalitesi yükseliyor, System.String[]

Son dakika haberleri... Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Kiltepe Mahallesi Dede Korkut ve Gülnebi sokaklarında hayata geçirdikleri 'Sokak Sağlıklaştırma' projesiyle, bölgenin sosyal ve kültürel kimliğine özel değerler kazandırdıklarını söyledi.

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Kiltepe Mahallesi Dede Korkut ve Gülnebi sokaklarında hayata geçirdikleri 'Sokak Sağlıklaştırma' projesiyle, bölgenin sosyal ve kültürel kimliğine özel değerler kazandırdıklarını söyledi.

Kiltepe Mahallesi Dede Korkut ve Gülnebi sokakları, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın yeni dönem vaatleri arasında yer alan 'Sokak Sağlıklaştırma' projesiyle farklı bir güzelliğe kavuştu. Her iki caddede bulunan toplam 17 binanın dış cephesi, restorasyon çalışmalarıyla daha temiz ve güzel bir görüntüye kavuşurken, caddenin yolları ve kaldırımları ise baştan aşağıya düzenlenip bölgenin yaşam seviyesi artırıldı. Kiltepe mahallesinin her iki caddesinin estetik bir görüntüye kavuştuğuna dikkat çeken Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 'Sokak Sağlıklaştırma' projesiyle Yeşilyurt'un sokak ve caddelerinin tarihsel kimliklerini muhafaza edip, vatandaşların temiz, ferah ve konforlu alanlarda güven içerisinde yaşamasını sağladıklarını ifade etti. Yeşilyurt'un bütün yaşam alanlarının aynı düzeyde güzelleşip, aynı düzeyde de değiştiğine parmak basan Çınar, Kiltepe'nin iki farklı mahallesinde uyguladıkları 'Sokak Sağlıklaştırma' projesinin, bu tür yatırımlara örneklik teşkil edecek düzeyde olduğunu vurguladı. 2020 yılında başlattıkları 'Sokak Sağlıklaştırma' projelerinin Yeşilyurt'un farklı bölgelerindeki kültürel ve tarihsel hüviyetin ön plana çıkmasını sağladığını aktaran Çınar, " Merkez-kırsal ayrımı yapmadan tüm yaşam alanlarımızın aynı seviyede değişmesi ve kalkınmasına büyük bir öncelik tanıyoruz. 2020 yılında ki en önemli projelerimizden olan 'Sokak Sağlıklaştırma' çalışmalarımızla mahalle ve sokaklarımızın yaşamsal hüviyetlerine farklı değerler katıyoruz. İlk olarak Kiltepe ve Gündüzbey bölgelerinde uyguladığımız çalışmalarımızdan beklentilerimizin üzerinde bir sonuç aldık. İşyerlerimizin, binalarımızın ve evlerimizin dış cephelerini bölgelerimizin sosyal dokusuna değer katacak düzeye ulaştırıp, hemşerilerimizin temiz, ferah ve huzurlu alanlarda yaşamalarına imkan tanıyoruz. Kiltepe mahallemizde ki Dede Korkut ve Gülnebi sokaklarımızda bulunan 17 adet ev ve işyerlerimizin dış cephelerini bu proje kapsamında baştan aşağıya restore ederek, çok güzel bir görüntüye ulaştırdık. Esnaflarımız ve mahalle sakinlerimiz de projemizden duydukları memnuniyeti bizimle paylaşıyorlar. Sokaklarımızın cazibesini ve yaşam seviyesini bu tür kent estetiğine değer katan projelerimizle artırmaya devam edeceğiz. Tüm sokaklarımız artık daha güzel ve daha konforlu hale gelecektir. Biz ne yapıyorsak Yeşilyurt'umuzun her bölgesinin daha değerli ve özel hale gelmesi adına yapıyoruz. 'Sokak Sağlıklaştırma' projemizle de yatırımlarımızın tüm caddelere yaygınlaşmasını sağladık" diye konuştu.

Kiltepe Mahalle Muhtarı Celal Demirtaş ise başta olmak üzere esnaflar ve mahalle sakinleri de, bölgenin daha fazla gelişmesi adına yatırımlara devam eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sundu. - MALATYA

Son dakika gündem: Tarihi sokaklarda yaşam kalitesi yükseliyor
Son dakika gündem: Tarihi sokaklarda yaşam kalitesi yükseliyor
Son dakika gündem: Tarihi sokaklarda yaşam kalitesi yükseliyor
Son dakika gündem: Tarihi sokaklarda yaşam kalitesi yükseliyor

Mehmet Çınar, Yeşilyurt, Malatya, Çınar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Tarihi sokaklarda yaşam kalitesi yükseliyor - Son Dakika


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