Son dakika gündem: Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Edirne'ye 3 milyar 240 milyon liralık yatırım ve destek - Son Dakika

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, AK Parti iktidarları döneminde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Edirne'ye 3 milyar 240 milyon liralık destek ve yatırım yapıldığını bildirdi.

İba, yaptığı yazılı açıklamada, Edirne'de tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla üreticilerin desteklendiğini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kente büyük yatırımlar yaptığını vurgulayan İba, "İlimiz tarım ve hayvancılığının gelişmesi, üretiminin artması, daha kaliteli ürün üretmek ve üreticilerimizin refah seviyesinin artması amacıyla yapılan fark ödemesi, hayvancılık ve diğer desteklemeler 2002 yılında 37 milyon 300 bin lira olup, 2020 yılında ise bu rakam 329 milyon 200 bin lira olmuştur. 18 yıllık AK Parti iktidarlık dönemimizde toplamda ilimiz çiftçi ve üreticilerimize 3 milyar 178 milyon lira destek ödemesi yapılmıştır." ifadelerini kullandı.

Yapılan projeler ve desteklemelerle tarımsal ve hayvansal üretimin arttığına dikkati çeken İba, şunları kaydetti:

"Kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması amacı ile 2007-2020 yılları arasında toplamda 13 Etap'ta 99 Projeye 41 milyon 444 bin lira hibe desteği verilmiştir.

Tarımsal faaliyetler için geliştirilen, 101 damla sulama, 12 yağmurlama sulama ve 37 tamburlu sistem sulama projesiyle birlikte toplamda 150 projeye 2 milyon 370 bin lira hibe desteği verilmiştir. Tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak amacı ile ilimizde 2016-2018 yılları arasında toplam 476 genç çiftçimize 14 milyon 280 bin lira hibe destekleme ödemesi yapılmıştır."

Verilen desteklerin karşılığını bulduğunu vurgulayan İba, "Çeltik ekim alanı 2004 yılında 292 bin dekar iken 2019 yılında 513 bin dekara çıkmıştır. Buna bağlı olarak çeltik üretim miktarı 2004 yılında 221 bin iken 2019 yılında 432 bin tona çıkmıştır. Çeltik üretiminin yüzde 43'ünü karşılan Edirne'miz, Türkiye'yi birinci sırasındadır. Tarım ve Orman Bakanlığı'mızın hayata geçirdiği projeler ile ilimizde 2004 yılında 198 bin olan küçükbaş hayvan sayısı, 2019 yılında 356 bine yükselmiştir." diye belirtti.

İl Başkanı İba, mera ıslah, amenajman ve karaçalı mücadelesi projeleriyle de üreticilerin desteklendiğini kaydetti.

Muhalefet partilerinin yapılan çalışmaları görmezden geldiğini ve vatandaşların kafasını karıştırmaya çalıştığını savunan İba, şöyle devam etti:

"AK Parti olarak Edirnemiz'de yaptığımız hizmetlere, yatırımlara karşı rahatsızlar. Bu rahatsızlıklarını açıkça dile getiremedikleri için her şeye çamur atıyorlar. Biz muhalefet partililerinin yaptığı gibi, her şeye karşı olmak, yapılan hizmetleri görmezden gelmek gibi boş işlere enerjimiz sarf etmedik.

Ülkemizin gelişmesi, daha da ileriye gitmesi ve bu güzel serhat şehri Edirnemiz'e daha fazla hizmet gelmesi için enerjimizi bu yönde kullanıyoruz. Siz ne yaptınız?"