Son dakika gündem: Tarsus'ta polis, vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika gündem: Tarsus'ta polis, vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi

11.03.2022 12:58
Son dakika gündem: Tarsus'ta polis, vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi

Bir son dakika haberine göre Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen mahalle buluşmasında, vatandaşların talep ve sorunları dinlendi.

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen mahalle buluşmasında, vatandaşların talep ve sorunları dinlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bahçe Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte İlçe Emniyet Müdürü Ebubekir Fil, birim amirleri ve ekipler, vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların sorun ve taleplerinin dinlendiği etkinlikte, yapılan çalışmalar anlatıldı.

Fil, etkinlikteki konuşmasında ilçenin huzuru ve güvenliği için 24 saat görevde olduklarını belirterek, kapılarının vatandaşlara her zaman açık olduğunu kaydetti.

YORUMLAR
500
Tekirdağ'da iş yerinin kasasından hırsızlık güvenlik kamerasında Tekirdağ'da iş yerinin kasasından hırsızlık güvenlik kamerasında Manavgat'ta Huzur Akdeniz Uygulaması Manavgat'ta Huzur Akdeniz Uygulaması

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Tarsus, Bahçe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Tarsus'ta polis, vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi - Son Dakika


Son Dakika
13:31 Son Dakika: Galatasaray yönetimi, TFF'den 29. hafta maçlarının 10 gün ertelenmesini istedi!
13:27 Acılı baba, kızını katleden oğluna duruşmada seslendi: Kutlay, senin hakkın idam
13:23 DSÖ, Ukrayna'yı virüs tehdidine karşı uyardı: Laboratuvardaki patojenleri imha edin
13:18 Serenay Sarıkaya'yı evine girerek taciz eden şüphelinin akli dengesinin yerinde olmadığı belirlendi
13:17 Ankara'da silahlı saldırı! Arkadaşlık teklifini kabul etmeyen kızın sevgilisine kurşun yağdırdı
12:57 Son dakika: Unkapanı Köprüsü, ulaşıma kapatıldı! Bağlantı noktasında açılma meydana gelmişti
12:54 Gazeteci Sedef Kabaş ilk duruşmada tahliye edildi
12:36 İrlandalı vekil sessiz kalmadı! Avrupa'ya ırkçılık dersi: Ukrayna ve Afganistan'a çifte standart uyguluyorsunuz
12:23 Luis Suarez'den Galatasaray için skandal yorum! Barcelona taraftarı çok sinirlendi
12:22 Vladimir Putin: Orta Doğu'da Ukrayna'ya karşı savaşmak için 16 bin kişilik ordu hazır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 13:42:05. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: Tarsus'ta polis, vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement