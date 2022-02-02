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TARTIŞTIĞI BABASINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ - Son Dakika

TARTIŞTIĞI BABASINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

02.02.2022 21:11

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde Halil U. (65), tartıştığı oğlu Muhammet Cem U. (33) tarafından ekmek bıçağıyla 7 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde Halil U. (65), tartıştığı oğlu Muhammet Cem U. (33) tarafından ekmek bıçağıyla 7 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Arapzade Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Muhammet Cem U., iddiaya göre babası Halil U. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammet Cem U., mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla babasını vücudunun çeşitli yerlerinden 7 kez bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis şüpheliyi gözaltına alırken, sağlık ekipleri ise ağır yaralanan Halil U.'yu Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Halil U., burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, gözaltına alınan Muhammet Cem U.'yu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

TARTIŞTIĞI BABASINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ
TARTIŞTIĞI BABASINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ
TARTIŞTIĞI BABASINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ
TARTIŞTIĞI BABASINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ
TARTIŞTIĞI BABASINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ
TARTIŞTIĞI BABASINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

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Cumhuriyet Caddesi, Orhangazi, Hisarcık, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TARTIŞTIĞI BABASINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ - Son Dakika


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