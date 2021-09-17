TARTIŞTIĞI EŞİNİ TÜFEKLE ÖLDÜREN KOCA TUTUKLANDI - Son Dakika

DİYARBAKIR'da, tartıştığı eşi Gurbet Fida'yı (24) av tüfeğiyle vurarak öldürüp, başında bekleyen Ali Fida (24), mahkemece tutuklandı.

Olay, 13 Eylül'de, Lice ilçesi Ziyaret Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Gurbet Fida, eşi Ali Fida ile tartışma yaşadı. Bunun üzerine Ali Fida, yanında bulundurduğu av tüfeğiyle eşine ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan kadını görenler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri, av tüfeğiyle eşinin başında bekleyen Fida'yı gözaltına aldı. Sağlık ekiplerinin hemen müdahale ettiği Gurbet Fida, hayatını kaybetti. Fida'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınarak, toprağa verildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Ali Fida ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.