Son dakika gündem: Tayland'da bu yıl 23 kişiye Kral'a hakaret suçlaması yöneltildi - Son Dakika

Son dakika gündem: Tayland'da bu yıl 23 kişiye Kral'a hakaret suçlaması yöneltildi

09.12.2020 19:41
Son dakika gündem: Tayland'da bu yıl 23 kişiye Kral'a hakaret suçlaması yöneltildi, System.String[]

Son dakika gündem haberi... KUALA Tayland'da bu yıl içinde, anayasal reformlar ve Başbakan Prayut Çan-oça'nın istifası için bir süredir düzenlenen kitlesel gösterilere katılan ve organize eden toplam 23 kişi hakkında, Kral'a ve monarşiye hakaret davası açıldı.

KUALA Tayland'da bu yıl içinde, anayasal reformlar ve Başbakan Prayut Çan-oça'nın istifası için bir süredir düzenlenen kitlesel gösterilere katılan ve organize eden toplam 23 kişi hakkında, Kral'a ve monarşiye hakaret davası açıldı.

İnsan Hakları İçin Taylandlı Avukatlar Birliğinden yapılan açıklamada, yıl başından bu yana monarşiyi eleştirmeyi suç sayan 112 sayılı Kral'a ihanet yasasını ihlal ettikleri gerekçesiyle polise şikayet edilen 23 protestocu hakkında dava açıldığı bildirildi.

Söz konusu yasasının son 3 yıldır hiç kullanılmadığını belirten kuruluş, bu yıl yapılan suçlama sayısının "son yılların en yüksek rakamı" olduğunu ifade etti.

Açıklamada, "Başbakan Prayut, haziranda yaptığı açıklamada Kral'ın kendisine bu yasayı kullanmama talimatı verdiğini söylemişti. Yasanın işlerliğine dair bir kesinlik yok. Bu yasa siyasi araç haline geldi." değerlendirmesinde bulunuldu.

Muhalif grupları destekleyen Birlik, hükümete, Kral'a ihanet yasasının iptal edilmesi çağrısında bulundu.

Tayland'da dün 3 protestocuya monarşiyi eleştirdikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulurken ekim ayından bu yana gözaltına alınan 12 protesto liderine, monarşiye hakaret suçlamaları yöneltilmişti.

Tayland Ceza Kanunu'nun 112. maddesine göre monarşiyi eleştirenlere 15 yıla varan ağır hapis cezaları verilebiliyor.

Hükümet karşıtı protestolar

Tayland'da hükümet karşıtları, tartışmalı 2019 genel seçiminin ardından muhalefetteki İleri Gelecek Partisinin kapatılıp meclisten ihraç edilmesi üzerine, 14 Aralık 2019'da protestolara başlamıştı.

29 Ekim'de Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça, protestocuların taleplerinden bazılarına olumlu cevap vererek hükümetin atadığı senato üyelerinin genel seçimlerden sonra parlamentodaki başbakanlık oylamasına katılmasını sağlayan düzenlemenin kaldırılacağını açıklamıştı.

Siyasette askeri vesayet ve monarşinin baskılarına karşı çıkan farklı muhalif gruplar, kendi oluşturduğu anayasal değişiklikler sayesinde iktidarını sürdüren askeri cunta hükümetinin istifasını, adil seçimler için anayasada reform yapılmasını ve monarşinin dokunulmazlığının kaldırılarak hukukun üstünlüğüne tabi kılınmasını talep ediyor.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Tayland'da bu yıl 23 kişiye Kral'a hakaret suçlaması yöneltildi - Son Dakika


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