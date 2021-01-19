Son dakika gündem: Tayvan askeri tatbikat düzenledi - Son Dakika

Son dakika gündem: Tayvan askeri tatbikat düzenledi

19.01.2021 11:17
Son dakika gündem: Tayvan askeri tatbikat düzenledi, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Tayvan, ülkenin batısında tank ve zırhlı muharebe araçlarıyla tatbikat gerçekleştirdi.

Tayvan, ülkenin batısında tank ve zırhlı muharebe araçlarıyla tatbikat gerçekleştirdi.

Ada'nın batısındaki Şincu kentinde bulunan Hukou Ordu Üssü'nde düzenlenen tatbikatta tank, havan ve zırhlı araçlar yer aldı.

Tatbikata katılan askeri unsurların sayılarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Tayvan Siyasi Savaş Departmanı Direktörü Tümgeneral Chen Cheng-ji, tatbikata ilişkin "Tayvan Boğazı'nın etrafında ne olursa olsun vatanımızı koruma kararlılığımız asla değişmeyecek." ifadesini kullandı.

Chen, "tatbikatın, Tayvan'ın güç gösterisi yoluyla barışı sürdürme ve kararlılığının göstergesi olduğunu" belirtti.

Tatbikatın Çin ile ABD arasındaki Tayvan geriliminin artığı bir döneme denk gelmesi dikkati çekti.

Tayvan makamlarından yapılan açıklamada, 8 gündür Hava Savunma ve Tanımlama Bölgesi'ne (ADIZ) Çin ordusu tarafından izinsiz girişler olduğu belirtilerek, dün de Çin ordusuna ait 3 askeri uçağın Ada'nın güneybatısındaki ADIZ'a girdiği kaydedilmişti.

Bu üç askeri uçağın taktik keşif, denizaltı avcısı, elektronik harp özelliğinde olduğu belirtilmişti.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zıdong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintang) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971 yılına kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de BM Genel Kurulunda yapılan oylamada Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler, Tatbikat, Tayvan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Tayvan askeri tatbikat düzenledi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sosyal medyada Hrant Dink'in ölüm yıl dönümü için binlerce paylaşım yapıldı Mesut'un "Türkiye'de takım tutmuyorum" sözleri yıllar sonra ortaya çıktı Altyapı çalışması yapan ekipler, Roma dönemine ait tarihi kalıntı buldu Yüksekovalı esnafın iş yeri önüne yaptığı kardan koltuk ve eşyalara yoğun ilgi Akıllı telefon üreticisi Tecno, Türkiye'de fabrika kurup üretime başlayacak Meteoroloji'nin verilerine göre Bolu eksi 32 dereceyle bu gece Türkiye'nin en soğuk ili oldu 7 yaşında taktığı küpeler nedeniyle Keloid hastalığına yakalanan genç kız, tedavi olamazsa duyamayacak DSÖ Temsilcisi Sucaklı: Koronavirüs aşısıyla ilişkilendirilmiş herhangi bir ölüm bildirilmedi
İnternetten mikro ihracata yüzde 50 vergi muafiyeti İnternetten mikro ihracata yüzde 50 vergi muafiyeti         
12:00
Sedat Peker, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildi Sedat Peker, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildi         
11:52
Oktay Kaynarca, İbo Show'a katılanları eleştiren Güvenç Dağüstün'e öfke kustu Oktay Kaynarca, İbo Show'a katılanları eleştiren Güvenç Dağüstün'e öfke kustu         
11:27
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 442,5 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 442,5 liradan işlem görüyor         
11:13
Güvenlik görevlilerini darbeden şahısların kullandığı 'trafik hunisi' mahkeme tarafından silah sayıldı Güvenlik görevlilerini darbeden şahısların kullandığı 'trafik hunisi' mahkeme tarafından silah sayıldı         
10:44
Polisin kurtardığı Kiraz böyle kandırılmış: Önce fuhuştan para kazan, sonra evleniriz Polisin kurtardığı Kiraz böyle kandırılmış: Önce fuhuştan para kazan, sonra evleniriz         
10:36
Kamyon kaldırımda uyuyan işçileri ezdi: 13 ölü Kamyon kaldırımda uyuyan işçileri ezdi: 13 ölü         
09:45
AK Parti MKYK'da 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili teklif Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı AK Parti MKYK'da 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili teklif Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı         
09:33
10 yaşındaki kızının ilk kez regl olduğunu duyuran Ceyda Düvenci'ye tepki yağdı 10 yaşındaki kızının ilk kez regl olduğunu duyuran Ceyda Düvenci'ye tepki yağdı         
09:15
NASA, Türkiye'deki kuraklıkla ilgili harita yayınladı: Sadece barajlar değil yer altı suları da kritik seviyede NASA, Türkiye'deki kuraklıkla ilgili harita yayınladı: Sadece barajlar değil yer altı suları da kritik seviyede         
09:10
Başarılı oyuncu Melih Çardak, Arka Sokaklar dizisine dahil oldu Başarılı oyuncu Melih Çardak, Arka Sokaklar dizisine dahil oldu         
08:42
Alanya'da avokado çekirdeği alışveriş aracı oldu! Adet başı 1 lira sayılıyor Alanya'da avokado çekirdeği alışveriş aracı oldu! Adet başı 1 lira sayılıyor         
08:13
Fener'de Mesut Özil sevinci yaşanırken yıldız futbolcu sessiz sedasız Türkiye'den ayrıldı Fener'de Mesut Özil sevinci yaşanırken yıldız futbolcu sessiz sedasız Türkiye'den ayrıldı         
08:04
Vakalar düşünce normalleşme gündeme geldi! Tedbirlerin mart ayında esnetilmesi bekleniyor Vakalar düşünce normalleşme gündeme geldi! Tedbirlerin mart ayında esnetilmesi bekleniyor         
07:43
İzmir dönüşü korkunç kaza! Arabası takla atan Tolgahan Sayışman ölümden döndü İzmir dönüşü korkunç kaza! Arabası takla atan Tolgahan Sayışman ölümden döndü         
07:37
Çukur dizisinde Yamaç'a hayatının dayağını atan maskeli dövüşçünün kimliği ifşa oldu Çukur dizisinde Yamaç'a hayatının dayağını atan maskeli dövüşçünün kimliği ifşa oldu         
20:07
Oyuncu Zehra Yılmaz, kar pozuyla takipçilerini mest etti Oyuncu Zehra Yılmaz, kar pozuyla takipçilerini mest etti         
19:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2021 12:27:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika gündem: Tayvan askeri tatbikat düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei