Son dakika gündem: Tayvan'da 4 aylık zorunlu askerlik süresinin uzatılması gündemde - Son Dakika
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Son dakika gündem: Tayvan'da 4 aylık zorunlu askerlik süresinin uzatılması gündemde

23.03.2022 14:10
Son dakika gündem: Tayvan'da 4 aylık zorunlu askerlik süresinin uzatılması gündemde

Son dakika haberi: Tayvan'da 4 aylık zorunlu askerlik süresinin uzatılması planlanıyor.

Tayvan'da 4 aylık zorunlu askerlik süresinin uzatılması planlanıyor.

Tayvan Savunma Bakanı Chiu Kuo-cheng, yaptığı açıklamada, zorunlu askerlik süresinin değiştirilmesine ilişkin alınacak kararın, ilan edildikten bir yıl sonra uygulanacağını söyledi.

Açıklamada, 4 ay zorunlu askerlik süresinin uzatılmasının planlandığı belirtildi.

Chiu "Şu anda araştırma safhasındayız. Yıl sonunda mutlaka bir sonuca varacağız." ifadelerini kullandı.

Tayvan'da 18 yaşını dolduran erkeklerin zorunlu olarak 4 ay askerlik görevini yerine getirmesi gerekiyor.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Tayvan'ın kendi topraklarının parçası olduğunu savunuyor. Çin, boğaz ve çevresindeki askeri varlığının yanı sıra Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.

YORUMLAR
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Tayvan açıklarında 6.6 büyüklüğünde deprem Tayvan açıklarında 6.6 büyüklüğünde deprem

Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler, Araştırma, Tayvan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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