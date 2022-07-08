TAZİYE EVİNDEN SULU KLİMA HIRSIZLIĞI KAMERADA - Son Dakika
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TAZİYE EVİNDEN SULU KLİMA HIRSIZLIĞI KAMERADA

08.07.2022 15:47

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, taziye evinin sulu klimasının 2 hırsızlık şüphelisi tarafından çalınma anı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, taziye evinin sulu klimasının 2 hırsızlık şüphelisi tarafından çalınma anı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Nusaybin'in Abdülkadir Paşa Mahallesi'ndeki Seyit Feyzullah Cindioğlu Taziye Evi'nin avlusuna gelen kimliği belirsiz 2 kişi, bir süre çevreyi gözledi. Daha sonra şüphelilerden biri, taziye evinin penceresini açıp, içeri girdi. Şüpheli, içerideki sulu klimayı dışarıda bekleyen kişiye uzattı. Şüpheliler ardından klimayı taşıyıp bölgeden uzaklaştı. Taziye evine gelen görevliler, klimanın olmadığını fark edince yanındaki caminin güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Hırsızlığı fark eden görevliler, durumu polise bildirdi. Taziye evine gelen polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Mahalle muhtarı Mehmet Selim Aslan, klimayı borç parayla aldıklarını belirterek, "Şimdi olmayan klimanın parası, mahalle sakinlerinin cebinden çıkacak" dedi. (DHA)

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Taziye evinden klima çalan hırsızlar kameraya takıldı Taziye evinden klima çalan hırsızlar kameraya takıldı Taziye evindeki klimanın çalınma anı kameraya yansıdı Taziye evindeki klimanın çalınma anı kameraya yansıdı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TAZİYE EVİNDEN SULU KLİMA HIRSIZLIĞI KAMERADA - Son Dakika

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