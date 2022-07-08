Nusaybin'in Abdülkadir Paşa Mahallesi'ndeki Seyit Feyzullah Cindioğlu Taziye Evi'nin avlusuna gelen kimliği belirsiz 2 kişi, bir süre çevreyi gözledi. Daha sonra şüphelilerden biri, taziye evinin penceresini açıp, içeri girdi. Şüpheli, içerideki sulu klimayı dışarıda bekleyen kişiye uzattı. Şüpheliler ardından klimayı taşıyıp bölgeden uzaklaştı. Taziye evine gelen görevliler, klimanın olmadığını fark edince yanındaki caminin güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Hırsızlığı fark eden görevliler, durumu polise bildirdi. Taziye evine gelen polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Mahalle muhtarı Mehmet Selim Aslan, klimayı borç parayla aldıklarını belirterek, "Şimdi olmayan klimanın parası, mahalle sakinlerinin cebinden çıkacak" dedi. ( DHA )

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › TAZİYE EVİNDEN SULU KLİMA HIRSIZLIĞI KAMERADA - Son Dakika

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