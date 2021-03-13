Son dakika gündem: TBMM Başkanı Şentop, Avrupa Parlamentosunda Suriye ihtilafına ilişkin alınan kararı değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Son dakika gündem: TBMM Başkanı Şentop, Avrupa Parlamentosunda Suriye ihtilafına ilişkin alınan kararı değerlendirdi Açıklaması

13.03.2021 15:59
Son dakika gündem: TBMM Başkanı Şentop, Avrupa Parlamentosunda Suriye ihtilafına ilişkin alınan kararı değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

Son dakika haber... TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda kabul edilen Suriye ihtilafına ilişkin kararı çok şaşırtıcı bulmadıklarını belirterek, "Avrupa'da hala bencil ve sadece kendi çıkarlarını düşünen bir siyasetçi güruhu var." dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda kabul edilen Suriye ihtilafına ilişkin kararı çok şaşırtıcı bulmadıklarını belirterek, "Avrupa'da hala bencil ve sadece kendi çıkarlarını düşünen bir siyasetçi güruhu var." dedi.

Şentop, Zeytinburnu Belediyesince düzenlenen "Mebus ve Şair: Mehmet Akif Ersoy" sergisinin açılışının ardından basın mensuplarının "Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda Suriye ihtilafının 10. Yılı vesilesiyle terör örgütü PKK'yı müttefik ilan edip Türkiye'nin terör operasyonlarına yönelik skandal sözleri için neler söylemek istersiniz?" sorusunu yanıtladı.

Mustafa Şentop, "Bunu çok şaşırtıcı bulmuyoruz. Avrupa'da hala bencil ve sadece kendi çıkarlarını düşünen bir siyasetçi güruhu var. Onların, Türkiye'nin bu süre içerisinde yaptıklarını anlatmamıza rağmen anlamakta zorluk çektiklerini görüyoruz. Böyle bir karar konusunda, belki içlerinde samimi olarak böyle düşünenler olsa bile haklı bulmuyorum. Ama Türkiye'nin Suriye'deki iç savaş sebebiyle yaşamış olduklarını görerek bu tür açıklamalar yapmaktan utanmaları gerekir insanların." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 4 milyona yakın Suriyeliyi, iç savaştan ve çatışmalardan kaçan insanları yıllardır kendi topraklarında misafir ettiğini dile getiren Şentop, bunu tek başına üstlendiğini ve onların kendi vatandaşlarına yapılan muameleden farksız bir şekilde yaşamasını temin ettiğini kaydetti.

Şentop, Türkiye'nin, artık yönetilemeyen devlet haline gelen Suriye'deki istikrarsızlık, kontrolsüzlük sebebiyle kendisine yönelik saldırıları önleme konusunda uluslararası hukuktan, Birleşmiş Milletler anlaşmasından ve Suriye ile yapılan Adana Anlaşması'ndan kaynaklanan uluslararası hukukun verdiği hakları ve yetkileri kullanarak sınır ötesi harekatlar gerçekleştirdiğini vurguladı.

Uluslararası hukuka saygı denilince dünyada, Türkiye'den daha fazla uluslararası hukuku gözeten bir başka ülke görebilmenin mümkün olmadığını belirten Şentop, "Suriye'de başka ülkelerde var ne arıyorlar bilemiyorum. Avrupa Parlamentosunda yer alan bazı ülkelerin askerleri var Suriye'de. Onlar ne iş yapıyorlar, ne arıyorlar? Uluslararası hukukun hangi hükümlerine göre oradalar? Esas bunu sormak lazım." diye konuştu.

"Gerçeklikten bu kadar kopmalarının ileride daha vahim zararlar doğuracağını hatırlatmak isterim"

Şentop, burada önemli bir nokta daha olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Tabii Türkiye'ye karşı kötü niyetle, suiniyetle hareket eden Avrupalı siyasetçiler var, her zaman olmuştur fakat siyaset, siyasetçiler, açıklamalar, kurumsal kararlar realiteden, gerçeklikten koptuğu zaman yavaş yavaş etkisini de kaybetmeye başlar. Ben hukukçuyum hukukta şahısların hukuki ehliyetine bakmak için realite sorulur, 'Bugün nedir günlerden?' tarih, vesaire gibi hususlar sorulur. Eğer bunun farkında değilse o zaman kendisine vasi tayin edilir, onun aracılığıyla hukuki işlem yapabilirler. Siyasette de öyledir. Siyasetçi ve siyasetçiler realiteden kopmaya başladıkları zaman siyasi işlem ehliyetlerini, karar ehliyetlerini yavaş yavaş kaybetmeye başlarlar. Ben bunu daha önce Strazburg'ta bir toplantıda da ifade etmiştim Fransız muhataplarımıza o zaman. Yani 'Niye etkili değilsiniz Orta Doğu'da, Suriye'de, orada, burada?' Sebebi bu, realiteden, gerçeklikten koptuğunuz zaman hiç kimse sizin görüşlerinize, kararlarınıza itibar etmez. Bu bakımdan Avrupa'nın siyasetçilerinin, bu kararları alan siyasetçilerin bencil olduklarını biliyoruz, sadece kendi çıkarlarını düşünen insanlar olduklarını biliyoruz ama kendi ülkelerini temsil etmeleri hasebiyle de gerçeklikten bu kadar kopmalarının ileride daha vahim zararlar doğuracağını onlara hatırlatmak isterim. Türkiye, uluslararası hukuka saygı ve sadakati bakımından dünyada bir numaralı ülkedir. Türkiye, Suriye'deki yaşanan olaylardan en çok etkilenen ama orada yaşayan, oradan kaçan, çatışmadan kaçan insanlara da en çok sahip çıkan ülkedir. 4 milyon mülteciyi Türkiye barındırıyor. Kim ne düşünürse düşünsün ama sadece bu olaydan dolayı Türkiye aleyhine konuşurken Suriye konusunda utanması gerekir."

Avrupa Parlamentosu, Mustafa Şentop, Türkiye, Suriye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: TBMM Başkanı Şentop, Avrupa Parlamentosunda Suriye ihtilafına ilişkin alınan kararı değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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