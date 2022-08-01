Tekirdağ genelinde yapılan uygulamalarda 13 silah ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, il genelinde eş zamanlı denetim yaptı.
Ekipler bazı araç ve şüphelilerin üzerinde yaptığı aramalarda 6 ruhsatsız tabanca ve 39 fişek, 6 kuru sıkı tabanca, ruhsatsız tüfek, 37.72 gram eroin, 31.39 gram metamfetamin, 5.92 gram esrar ve 26 sentetik ecza ele geçirdi.
Şüpheli 21 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Tekirdağ'da 13 silah ele geçirildi - Son Dakika