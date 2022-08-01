Son dakika gündem: Tekirdağ'da 13 silah ele geçirildi - Son Dakika
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Son dakika gündem: Tekirdağ'da 13 silah ele geçirildi

01.08.2022 16:40
Son dakika gündem: Tekirdağ'da 13 silah ele geçirildi

Son dakika gündem haberi... Tekirdağ genelinde yapılan uygulamalarda 13 silah ele geçirildi.

Tekirdağ genelinde yapılan uygulamalarda 13 silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, il genelinde eş zamanlı denetim yaptı.

Ekipler bazı araç ve şüphelilerin üzerinde yaptığı aramalarda 6 ruhsatsız tabanca ve 39 fişek, 6 kuru sıkı tabanca, ruhsatsız tüfek, 37.72 gram eroin, 31.39 gram metamfetamin, 5.92 gram esrar ve 26 sentetik ecza ele geçirdi.

Şüpheli 21 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Tekirdağ'da 13 silah ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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