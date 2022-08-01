Ekipler bazı araç ve şüphelilerin üzerinde yaptığı aramalarda 6 ruhsatsız tabanca ve 39 fişek, 6 kuru sıkı tabanca, ruhsatsız tüfek, 37.72 gram eroin, 31.39 gram metamfetamin, 5.92 gram esrar ve 26 sentetik ecza ele geçirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Tekirdağ'da 13 silah ele geçirildi - Son Dakika

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