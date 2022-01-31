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Son dakika gündem: Tekirdağ'da ahırda çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Son dakika gündem: Tekirdağ'da ahırda çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı

31.01.2022 14:28
Son dakika gündem: Tekirdağ'da ahırda çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberleri: Muratlı ilçesinde ahırda çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

Muratlı ilçesinde ahırda çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

Yeşilsırt Mahallesi'nde V.U'ya ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi.

Ahırın sahibi yangını söndürmeye çalıştığı esnada dumandan etkilendi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından V.U. Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

Yangında 5 büyükbaş hayvan telef oldu.

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Münir Karaloğlu, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Tekirdağ'da ahırda çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Tekirdağ'da ahırda çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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