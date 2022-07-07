Aracı kullanan H.Ö'nün üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ve araçta bulunan S.K isimli şahsın çantasında sahte olduğu tespit edilen 100 dolar, 6 tane 200 lira ve 25 tane 100 liralık banknot ele geçirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da çantasında sahte para bulunan bir kişi tutuklandı - Son Dakika

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