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Son dakika gündem: Tekirdağ'da iki tırın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı - Son Dakika

Son dakika gündem: Tekirdağ'da iki tırın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

01.02.2022 18:03
Son dakika gündem: Tekirdağ'da iki tırın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

Son dakika habere göre Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde çarpışan tırların sürücüleri yaralandı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde çarpışan tırların sürücüleri yaralandı.

M.K'nın kullandığı 34 YR 3101 plakalı tır ile S.A. yönetimindeki 34 EBV 348 plakalı tır Ballıhoca Mahallesi girişinde çarpıştı.

Çarpışma sonucu tırlar yoldan çıkarak tarlaya devrildi. Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü M.K. ve tırda sıkışan diğer sürücü çıkarıldıktan sonra ambulansla Muratlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan Muratlı-Büyükkarıştıran yolu tırların kaldırılmasından sonra tekrar açıldı.

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Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Tekirdağ'da iki tırın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Tekirdağ'da iki tırın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı - Son Dakika
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