Son dakika gündem: Tekirdağ'da tarihi eser operasyonunda el yazması kitap ele geçirildi - Son Dakika
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Son dakika gündem: Tekirdağ'da tarihi eser operasyonunda el yazması kitap ele geçirildi

12.04.2022 19:37
Son dakika gündem: Tekirdağ'da tarihi eser operasyonunda el yazması kitap ele geçirildi

Son dakika haberlerine göre Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen el yazması kitap ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen el yazması kitap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçede yaşayan İ.G'nin tarihi eser niteliği taşıyan el yazması kitabı satmaya çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler tarafından şüphelinin evinde yapılan aramada tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen el yazması dini kitap bulundu.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Tekirdağ, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Tekirdağ'da tarihi eser operasyonunda el yazması kitap ele geçirildi - Son Dakika


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