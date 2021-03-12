Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Çorlu Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslerde arama yapan polis ekipleri, 90 paket içinde eroin, 2 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 845 lira ele geçirdi. Operasyonda İ.P. H.P. S.P. ve R.D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 şüphelinin adliyeye sevk edileceği bildirildi.