Son dakika gündem: Tekirdağ'daki 'silah kaçakçılığı' operasyonunda 3 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika gündem: Tekirdağ'daki 'silah kaçakçılığı' operasyonunda 3 tutuklama

10.09.2022 13:27
Son dakika gündem: Tekirdağ'daki 'silah kaçakçılığı' operasyonunda 3 tutuklama

Son dakika haberler... TEKİRDAĞ merkezli 3 ilde, polis ekiplerince düzenlenen kaçak silah ve mühimmat operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

TEKİRDAĞ merkezli 3 ilde, polis ekiplerince düzenlenen kaçak silah ve mühimmat operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü'nce 'yasa dışı silah ve mühimmat ticareti' suçu ile mücadeleye yönelik soruşturma kapsamında operasyon gerçekleştirildi. Tekirdağ merkezli İstanbul ve İzmir'de 30 şüpheli için 30 adres ve 1 iş yerine düzenlenen baskınlarda; ruhsatsız 11 tabanca, 13 şarjör, farklı ebatlarda 1747 fişek, 5 av tüfeği, 122 av tüfeği fişeği, 3 kurusıkı tabanca, 4 kurusıkı tabanca şarjörü ve 89 kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildi. Operasyonda 23 şüpheli, gözaltına alındı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 23 şüpheliden 10'u, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü, tutuklanırken, 7'si adli kontrolle serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise sürüyor.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Tekirdağ'daki 'silah kaçakçılığı' operasyonunda 3 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Tekirdağ'daki 'silah kaçakçılığı' operasyonunda 3 tutuklama - Son Dakika
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