Son dakika gündem: Tekirdağ'daki 'silah kaçakçılığı' operasyonunda 3 tutuklama

TEKİRDAĞ merkezli 3 ilde, polis ekiplerince düzenlenen kaçak silah ve mühimmat operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü'nce 'yasa dışı silah ve mühimmat ticareti' suçu ile mücadeleye yönelik soruşturma kapsamında operasyon gerçekleştirildi. Tekirdağ merkezli İstanbul ve İzmir'de 30 şüpheli için 30 adres ve 1 iş yerine düzenlenen baskınlarda; ruhsatsız 11 tabanca, 13 şarjör, farklı ebatlarda 1747 fişek, 5 av tüfeği, 122 av tüfeği fişeği, 3 kurusıkı tabanca, 4 kurusıkı tabanca şarjörü ve 89 kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildi. Operasyonda 23 şüpheli, gözaltına alındı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 23 şüpheliden 10'u, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü, tutuklanırken, 7'si adli kontrolle serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise sürüyor.