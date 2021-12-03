TELEFON DOLANDIRICILARINA 4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI - Son Dakika

İSTANBUL merkezli 4 ilde yapılan operasyonda telefon dolandırıcılığı çetesi çökertildi. Polis, kendilerini polis, savcı, hakim olarak tanıtarak vatandaşlardan milyonlarca liralık vurgun yapan 8 kişiyi gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından vatandaşları telefonla arayarak dolandıran bir çete ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin rastgele aradıkları vatandaşlara kendilerini polis, savcı hatta hakim olarak tanıttıkları belirlendi. Daha sonra vatandaşlara sözde terör örgütünün banka hesaplarını ele geçirdiğini söyleyen çete üyelerinin bankadan tüm paralarını çekmelerini sağladığı öğrenildi. Daha sonra sivil polis kılığına giren bir çete elemanın mağdurların evine giderek sözde daha sonra geri vermek üzere paraları alarak ortadan kaybolduğu belirlendi.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Dolandırıcılık çetesiyle ilgili gerekli delilleri toplayan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri önceki gün sabah saat 06.00 da operasyon için düğmeye bastı. İstanbul, Şanlıurfa, Van ve Mersin'de daha önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Baskınlarda 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin daha önceden benzer suçlardan defalarca gözaltına alındıkları tespit edildi. Soruşturma sonucunda şüphelilerin 7 eylemde milyonlarca liralık vurgun yaptıkları ortaya çıktı.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'nde şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla işlem yapıldı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan aynı çete üyesi 3 şüphelinin daha önceden yapılan ara operasyonlarda yakalanarak tutuklandığı belirtildi.