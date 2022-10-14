Son dakika haberi! TEM otoyolunda kaza: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! TEM otoyolunda kaza: 2 yaralı

14.10.2022 04:36

Son dakika haberler: TEM otoyolunda kaza: 2 yaralı TEM Otoyolu Kavacık mevkiinde meydana gelen trafik kazasında biri yabancı uyruklu olmak üzere toplam 2 kişi yaralandı.

TEM otoyolunda kaza: 2 yaralı

İSTANBUL - TEM Otoyolu Kavacık mevkiinde meydana gelen trafik kazasında biri yabancı uyruklu olmak üzere toplam 2 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu Ankara istikametinde seyir halindeki A.B. yönetimindeki 34 BNY 379 plakalı minibüs otoyoldan çıkarak yol kenarındaki ağaçlık alana uçtu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Emniyet ekipleri otoyolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de A.B. ile birlikte minibüste bulunan yabancı uyruklu H.M.'yi bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı.

YORUMLAR
500
Muğla gündem: Marmaris'te otelde çıkan yangında dumandan etkilenen 12 kişi hastaneye kaldırıldı Muğla gündem: Marmaris'te otelde çıkan yangında dumandan etkilenen 12 kişi hastaneye kaldırıldı Kırklareli gündem haberleri: Lüleburgaz'da otogarda deprem tatbikatı yapıldı Kırklareli gündem haberleri: Lüleburgaz'da otogarda deprem tatbikatı yapıldı Yangında dumanların arasında kalan kadın hayatını kaybetti Yangında dumanların arasında kalan kadın hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

TEM Otoyolu, İtfaiye, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! TEM otoyolunda kaza: 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:42 Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde gole doydu! Sarı lacivertliler, Avrupa ve Süper Lig'de attığı gol sayılarıyla dikkat çekiyor
11:35 Yıllar sonra Dilan Çıtak'ın düğününde ortaya çıktı! İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın kızlarının son hali...
11:30 HDP'li vekilleri taşıyan minibüsün çaptığı taksinin sürücüsü hayatını kaybetti
11:18 İddianame kabul edildi! HDP'li Semra Güzel hakkında 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor
11:13 Temsilcilerimiz tarihi başarısından sonra Türkiye, Avrupa'nın ilk dört ülkesi arasına girdi
11:08 Yükselişe geçen gram altın 995 liradan satılıyor
10:58 MasterChef Türkiye'de Fatma Nur'dan, kendisini eleme adayı yapan Burak Kaya'ya sert tepki: Şov yapıyorsun ve bu çok samimiyetsiz
10:51 Güne yükselişle başlayan dolar 18,59 liradan alıcı buluyor
10:54 Dünkü indirimin sevinci kısa sürdü! Motorine zam geliyor
10:47 Kılıçdaroğlu'ndan, "Pensilvanya'ya gitti, FETÖ'cülerle görüştü" iddialarına sert yanıt: Onlar gazeteci değildir, tetikçiden gazeteci olmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 12:06:53. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! TEM otoyolunda kaza: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement