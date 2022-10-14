Emniyet ekipleri otoyolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de A.B. ile birlikte minibüste bulunan yabancı uyruklu H.M.'yi bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

İSTANBUL - TEM Otoyolu Kavacık mevkiinde meydana gelen trafik kazasında biri yabancı uyruklu olmak üzere toplam 2 kişi yaralandı.

Kaynak: İHA

TEM Otoyolu, İtfaiye, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! TEM otoyolunda kaza: 2 yaralı - Son Dakika

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