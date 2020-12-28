Son dakika haberleri: TEM Otoyolu'ndaki kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika haberleri: TEM Otoyolu'ndaki kazada 2 kişi yaralandı

28.12.2020 09:55

Son dakika gündem haberi... TEM Otoyolu Hadımköy mevkisinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu Hadımköy mevkisinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Muhammed A. idaresindeki 53 DU 563 plakalı hafif ticari araç ile Mehmet G. idaresindeki 11 EF 645 plakalı minibüs çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan minibüs yoldan çıkarak otluk arazideki bir ağaca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan iki kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu oluştu.

Son dakika haberleri: TEM Otoyolu'ndaki kazada 2 kişi yaralandı
Son dakika haberleri: TEM Otoyolu'ndaki kazada 2 kişi yaralandı
Son dakika haberleri: TEM Otoyolu'ndaki kazada 2 kişi yaralandı
Son dakika haberleri: TEM Otoyolu'ndaki kazada 2 kişi yaralandı

TEM Otoyolu, Hadımköy, Minibüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: TEM Otoyolu'ndaki kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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