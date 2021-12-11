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Son dakika gündem: Temizlediği silahı ateş aldı; dini nikahla yaşadığı kadınla birlikte vuruldu - Son Dakika

Son dakika gündem: Temizlediği silahı ateş aldı; dini nikahla yaşadığı kadınla birlikte vuruldu

11.12.2021 12:20
Son dakika gündem: Temizlediği silahı ateş aldı; dini nikahla yaşadığı kadınla birlikte vuruldu

Gelen son dakika haberlerine göre KIRIKKALE'nin Balışeyh ilçesinde, iddiaya göre temizlediği tabancanın ateş almasıyla Kemal Ö. (39) ve dini nikahla birlikte yaşadığı Gamze G. (45) yaralandı.

KIRIKKALE'nin Balışeyh ilçesinde, iddiaya göre temizlediği tabancanın ateş almasıyla Kemal Ö. (39) ve dini nikahla birlikte yaşadığı Gamze G. (45) yaralandı.

Olay, gece ilçeye bağlı Kösedurak köyünde meydana geldi. Kemal Ö.'nün evde temizlediği tabanca, iddiaya göre, kazara ateş aldı. Silahtan çıkan mermi, önce dini nikahla birlikte yaşadığı Gamze G.'nin koluna ve duvara, buradan da sekerek Kemal Ö.'ye isabet etti. Yaralanan Kemal Ö. ve Gamze G., ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kemal Ö. ve Gamze G.'nin hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Son dakika gündem: Temizlediği silahı ateş aldı; dini nikahla yaşadığı kadınla birlikte vuruldu
Son dakika gündem: Temizlediği silahı ateş aldı; dini nikahla yaşadığı kadınla birlikte vuruldu
Son dakika gündem: Temizlediği silahı ateş aldı; dini nikahla yaşadığı kadınla birlikte vuruldu

Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Temizlediği silahı ateş aldı; dini nikahla yaşadığı kadınla birlikte vuruldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Temizlediği silahı ateş aldı; dini nikahla yaşadığı kadınla birlikte vuruldu - Son Dakika
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