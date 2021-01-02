Son dakika haberleri... Terkos gölünde korkutan görüntü - Son Dakika

Son dakika haberleri... Terkos gölünde korkutan görüntü

02.01.2021 10:03

Gelen son dakika haberine göre İstanbul'un barajlarının genel doluluk oranı yüzde 20 seviyelerine düşerken, Terkos gölünde ise su seviyesi 21.42'ye kadar geriledi.

İstanbul'un barajlarının genel doluluk oranı yüzde 20 seviyelerine düşerken, Terkos gölünde ise su seviyesi 21.42'ye kadar geriledi. Gölün yaklaşık 100 metre çekilmesi ile tekneler karaya otururken, ortaya çıkan çöpler havadan görüntülendi.

Yurt genelinde yağışların azalması ise kurak geçen sonbaharın ardından tehlike çanları çalmaya devam ediyor. İstanbul'da Terkos gölünün son durumu havadan çekilen görüntülerde gözler önüne serildi. Gölün su seviyesi İSKİ verilerine göre yüzde 21.42'ye kadar düşmesi ile ortaya çıkan çöp yığınları havadan görüntülendi. Gölün içine atılan araba lastikleri, cam şişeler ve atıklar gün yüzüne çıktı. Barajlardaki doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi. Kuraklığı anlatan en çarpıcı görüntüler ise daha önce iskele olarak kullanılıp betona bağlanan teknenin karaya oturması oldu. Bu gibi onlarca teknenin suyun çekildiği için karaya oturduğu havadan çekilen görüntülere yansıdı.

-İHA-

Son dakika haberleri... Terkos gölünde korkutan görüntü
Son dakika haberleri... Terkos gölünde korkutan görüntü
Son dakika haberleri... Terkos gölünde korkutan görüntü
Son dakika haberleri... Terkos gölünde korkutan görüntü
Son dakika haberleri... Terkos gölünde korkutan görüntü
Son dakika haberleri... Terkos gölünde korkutan görüntü
Son dakika haberleri... Terkos gölünde korkutan görüntü
Son dakika haberleri... Terkos gölünde korkutan görüntü
Son dakika haberleri... Terkos gölünde korkutan görüntü
Son dakika haberleri... Terkos gölünde korkutan görüntü
Son dakika haberleri... Terkos gölünde korkutan görüntü
Son dakika haberleri... Terkos gölünde korkutan görüntü
Son dakika haberleri... Terkos gölünde korkutan görüntü
Son dakika haberleri... Terkos gölünde korkutan görüntü
Son dakika haberleri... Terkos gölünde korkutan görüntü
Son dakika haberleri... Terkos gölünde korkutan görüntü
Son dakika haberleri... Terkos gölünde korkutan görüntü
Son dakika haberleri... Terkos gölünde korkutan görüntü
Son dakika haberleri... Terkos gölünde korkutan görüntü
Son dakika haberleri... Terkos gölünde korkutan görüntü
Son dakika haberleri... Terkos gölünde korkutan görüntü
Son dakika haberleri... Terkos gölünde korkutan görüntü
Son dakika haberleri... Terkos gölünde korkutan görüntü

İstanbul, Terkos, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Terkos gölünde korkutan görüntü - Son Dakika


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