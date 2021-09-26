Son dakika gündem: Terme'de ambulans kaza yaptı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Samsun'un Terme ilçesinde hasta taşıyan ambulansın hafif ticari araçla çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Ordu'dan Samsun'a hasta götüren Taşkın A. idaresindeki 52 ACA 834 plakalı ambulans, eski otogar kavşağına doğru hareket eden Mehmet A. idaresindeki 55 KL 774 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, emniyet ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü Mehmet A. itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılarak Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.