Son dakika gündem: Terör örgütü PKK tarafından katledilen 12 vatandaş için anma töreni - Son Dakika

TUNCELİ'nin Pertek ilçesine bağlı Sağman köyünde, farklı tarihlerde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan 12 vatandaş için anma töreni düzenlendi.

Pertek ilçesine bağlı Sağman köyünde, 1993- 1994 ve1998 yıllarında PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırılarda şehit olan 12 vatandaş için, Tunceli Valiliği'nce anma töreni düzenlendi.

Törene Vali Mehmet Ali Özkan , İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan, Pertek Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yıldırım , vali yardımcıları, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Şehitler için yaptırılan anıtın önünde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, yapılan duaların ardından son buldu.