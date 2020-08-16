Son dakika gündem: Terör örgütü YPG/PKK'yı protesto eden Deyrizorlu aşiretlere Tel Abyad halkından destek - Son Dakika

Son dakika gündem: Terör örgütü YPG/PKK'yı protesto eden Deyrizorlu aşiretlere Tel Abyad halkından destek

Son dakika gündem haberine göre TEL Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad ilçesindeki aşiretler, ülkenin doğusundaki Deyrizor ilinde terör örgütü YPG/PKK'yı protesto edenlere destek gösterisi düzenledi.

Son dakika gündem: Terör örgütü YPG/PKK'yı protesto eden Deyrizorlu aşiretlere Tel Abyad halkından destek, System.String[]

TEL Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad ilçesindeki aşiretler, ülkenin doğusundaki Deyrizor ilinde terör örgütü YPG/ PKK'yı protesto edenlere destek gösterisi düzenledi.

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad ilçesinde Arap aşiretler, Deyrizor ilinde örgütün işgalindeki bölgelerde kısa süre önce protestolar düzenleyen halka destek için bir araya geldi.

Tel Abyad okulunda toplanan kalabalık, Suriyeli muhaliflerin Esed rejimine karşı ayaklanmasını sembolize eden "devrim" bayrağının yanı sıra Arapça yazılı dövizler taşıdı.

Dövizlerde, "Deyrizor'daki özgür aşiretlere selam olsun", "Tel Abyad'daki Arap aşiretleri Deyrizor aşiretleriyle dayanışıyor ve destekliyor", "Deyrizor'daki katil SDG'yi istemiyoruz" ve "Tel Abyad Yerel Meclisi Arap aşiretlerin ayaklanmasını destekliyor." ifadeleri yer aldı.

Deyrizor'daki ayaklanmalar ve Tel Abyad'daki protestolar hakkında AA'ya açıklama yapan Meşhur Aşireti lideri Hemide Tuhri, Deyrizor'da terör örgütü işgalindeki bölgelerde suikast, terör estirme ve keyfi alıkoyma uygulamalarının Tel Abyad aşiretlerinin hareketlenmesine ve sesini örgüte karşı yükseltmesine yol açtığını söyledi.

Şeyh Tuhri, terör örgütünün uygulamalarının Arap varlığını tehdit ettiğini belirterek, örgütün işgalinde bulunan bölgelerdeki ayaklanmaları kritik bir dönüm noktası olarak nitelendirdi.

Deyrizor'daki suikast ve gösteriler

Deyrizor'un doğu kırsalındaki Havayıç köyünde 2 Ağustos'ta Akidet kabilesi önderlerinden Şeyh Mutşir el-Hammud el-Hivil ve Şeyh İbrahim el-Halil el-Abbud el-Ced'an, araçlarıyla hareket halindeyken kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğramıştı.

Saldırıda Şeyh Mutşir ile şoförü olay yerinde hayatını kaybetmiş, Şeyh İbrahim ise yaralanmıştı.

Olayın ardından Havayıç, Şuheyl ve Zeyban'da toplanan halk, can güvenliklerinin olmadığı gerekçesiyle terör örgütü YPG/PKK'yı protesto etmişti.

YPG/PKK ise göstericilere ateş açarak karşılık vermiş ve 2 sivil hayatını kaybetmişti.

Geniş çaplı gösterilerin ardından terör örgütü YPG/PKK söz konusu bölgeleri kuşatarak onlarca sivili alıkoymuştu.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgilere göre, suikasta uğrayan Akidet kabilesinin önderi, terör örgütü YPG/PKK elebaşlarından "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in geçen ay Arap kabileleri ile düzenlediği toplantıya katılmayı reddetmişti.

Çoğunluğu Araplardan oluşan Deyrizor'un Fırat Nehri'nin doğusunda kalan bölümü 2016 yılından bu yana terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altında bulunuyor.

Telabyad, YPG, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 15:41

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Terör örgütü YPG/PKK'yı protesto eden Deyrizorlu aşiretlere Tel Abyad halkından destek - Son Dakika
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