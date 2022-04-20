Son dakika gündem: Terör saldırısında şehit olan infaz koruma memurunun cenazesi Ağrı'ya gönderildi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika gündem: Terör saldırısında şehit olan infaz koruma memurunun cenazesi Ağrı'ya gönderildi

20.04.2022 14:36
Son dakika gündem: Terör saldırısında şehit olan infaz koruma memurunun cenazesi Ağrı'ya gönderildi

Son dakika gelişmesine göre Bursa'da cezaevi servis aracına yönelik terör saldırısında şehit olan infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Ağrı'ya gönderildi.

Bursa'da cezaevi servis aracına yönelik terör saldırısında şehit olan infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Ağrı'ya gönderildi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, Bursa Adalet Sarayı bahçesinde düzenlenen törenin ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve diğer katılımcılar tarafından omuzlarda taşınarak cenaze aracıyla Yenişehir Havalimanı'na götürüldü.

Havalimanındaki törende ise infaz koruma memurları, şehidin tabutunu omuzlayarak tekbirler eşliğinde askeri uçağa taşıdı.

Şehidin ailesi ve yakınları, Bakanlar Bozdağ ve Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve diğer yetkililerin katıldığı tören sonrası Cengiz Yiğit'in cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Ağrı'ya uğurlandı.

Bu arada, terör saldırısının yaşandığı Mudanya Yolu Sanayi Caddesi Yeni Karaman Mahallesi mevkisinde ekiplerin çalışması sürüyor. Söz konusu otobüs, bulunduğu yerden vinç yardımıyla kaldırılarak Bursa Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Son dakika gündem: Terör saldırısında şehit olan infaz koruma memurunun cenazesi Ağrı'ya gönderildi
Son dakika gündem: Terör saldırısında şehit olan infaz koruma memurunun cenazesi Ağrı'ya gönderildi
Son dakika gündem: Terör saldırısında şehit olan infaz koruma memurunun cenazesi Ağrı'ya gönderildi
Son dakika gündem: Terör saldırısında şehit olan infaz koruma memurunun cenazesi Ağrı'ya gönderildi
Son dakika gündem: Terör saldırısında şehit olan infaz koruma memurunun cenazesi Ağrı'ya gönderildi

YORUMLAR
500
Soylu ve Bozdağ da katıldı! Cezaevi aracına yönelik saldırıda şehit olan infaz koruma memuru için tören düzenlendi Soylu ve Bozdağ da katıldı! Cezaevi aracına yönelik saldırıda şehit olan infaz koruma memuru için tören düzenlendi Bursa'da servis otobüsünde şehit olan infaz koruma memuru 'geçici görev'le cezaevinde çalışıyormuş Bursa'da servis otobüsünde şehit olan infaz koruma memuru 'geçici görev'le cezaevinde çalışıyormuş Son dakika haberleri | Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüse EYP'li saldırı: 1 şehit, 7 yaralı (8) Son dakika haberleri | Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüse EYP'li saldırı: 1 şehit, 7 yaralı (8)

Şehit, İnfaz, Terör, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Terör saldırısında şehit olan infaz koruma memurunun cenazesi Ağrı'ya gönderildi - Son Dakika


Son Dakika
15:58 AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı'dan hayat pahalılığı çıkışı: Çok zenginleştik açık söyleyeyim
15:55 Suudi Arabistan'daki en güzel ezan okuma yarışmasında Ercişli imam finale kaldı
15:48 Konut ilanlarında "Türk müşteriler aramasın, Türklere uygun değil" dönemi
15:45 Liseli kavgası acı bitti! Yere düşen işitme engelli Enes yaşamını yitirdi
15:32 Araştırmalara göre kadınlarda evlenme yaşı yükseldi! En çok 25-29 yaş aralığı tercih ediliyor
15:08 Erdoğan'ın "İsrail'le ilişkiler başka, Kudüs başka" sözlerine Kılçdaroğlu'ndan tepki: Bilmez miyiz sende hep başka başka!
15:02 Fenerbahçe'de karar verildi! Ozan Tufan'ın "çubuklu forma" masalı bitti
14:53 Ünlü oyuncu Erdem Baş 44 yaşında baba oldu: Kızının adını Vera koydu
14:50 Lise öğrencisi ve velisini bıçaklayan öğretmen eşi adam ifade verdi: Bıçağı diyet için taşıyordum
14:45 TÜİK açıkladı: Ülke nüfusunun yüzde 26,9'unu oluşturan bebeklere en çok konulan isimler Zeynep ve Yusuf oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 16:10:07. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: Terör saldırısında şehit olan infaz koruma memurunun cenazesi Ağrı'ya gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement