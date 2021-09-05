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Son dakika gündem: Terörden arındırılan Çukurca renkli etkinliklerle gündeme geliyor - Son Dakika

Son dakika gündem: Terörden arındırılan Çukurca renkli etkinliklerle gündeme geliyor

05.09.2021 13:21

Son dakika haberlerine göre Yıllarca PKK'lı teröristlerin güvenlik güçlerine ve sivillere düzenlediği saldırılarla gündeme gelen Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesi, bölgenin terörden arındırılmasıyla yurt içi ve dışından ziyaretçilerin katıldığı renkli organizasyonlara ev sahipliği yapmaya başladı.

Yıllarca PKK'lı teröristlerin güvenlik güçlerine ve sivillere düzenlediği saldırılarla gündeme gelen Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesi, bölgenin terörden arındırılmasıyla yurt içi ve dışından ziyaretçilerin katıldığı renkli organizasyonlara ev sahipliği yapmaya başladı.

El değmemiş doğası, tarihi mekanları, yıllarca terörün gölgesinde kalan güzellikleriyle öne çıkan Çukurca'da, güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonları sonucu sağlanan huzur ve güven ortamının coşkusu yaşanıyor.

Terörün yarattığı tahribatların ortadan kaldırıldığı ilçenin gelişmesine katkı sunmak, tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla Valilik, Kaymakamlık, Belediye, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının destekleriyle birçok ulusal ve uluslararası etkinlik düzenleniyor.

Bu kapsamda ilki 2018'de düzenlenen ve geleneksel hale getirilen "Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali" ile rafting, fotosafari, yamaç paraşütü, dağ tırmanışı, off-road, Türkiye Paintball Şampiyonası gibi birçok organizasyona ev sahipliği yapan Çukurca, çok sayıda fotoğraf tutkunu ve doğaseveri ağırlıyor.

Fotoğraf tutkunları, ilçenin yöresel kıyafetlerini, tarihi kale evleri, su ile çalışan değirmenlerini ve günlük yaşamını fotoğraf karelerine yansıtırken, doğaseverlerde doğa yürüyüşü, kaya tırmanışı gibi etkinliklerle eşsiz doğanın tadını çıkarıyor.

"Artık kabuğunu kıran, kendini gösteren bir Çukurca var"

Kaymakam Hasan Kurt, AA muhabirine, bölgede huzur ve güven ortamının hakim olduğunu, bu kapsamda düzenlenen festivalin ilçe için önem taşıdığını söyledi.

Bölgenin coğrafi yapısı nedeniyle ekstrem sporlara elverişli olduğunu vurgulayan Kurt, "Yamaç paraşütü, trekking, kaya tırmanışı gibi doğa sporlar yapılıyor. Bu festival bölgedeki değişimin en önemli göstergelerinden bir tanesi. Bölgenin en güzel vadilerinden birisinden geçerek doğa yürüyüşü yapacağız. Çukurca, Türkiye'nin farklı şehirlerinden katılımcı ağırlayan bir ilçe artık. Bölgede huzur var, güven var. Doğal güzellikleri daha ön plana çıkıyor. Tarihi dokusu insanların ilgisini çekiyor. Geleneksel hale getirdiğimiz festivalimiz bir festivalin çok ötesinde anlam taşıyor. İngiltere'de yaşayan bir vatandaşımız sırf bu programa yetişebilmek için programını ona göre ayarlamış. Artık kabuğunu kırıp ulusal ve uluslararası platformlarda kendini gösteren bir Çukurca var." diye konuştu.

Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar ise "Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali" ile ilçenin doğal güzelliklerini ve yöresel ürünlerini ön plana çıkarmak istediklerini ifade etti.

Birçok ilden misafir ağırladıklarını anlatan Dündar, "Şimdiye kadar 150'ye yakın fotoğrafçımız var. Onun dışında da birçok kişi katılıyor. Onları kültürümüzle birleştiriyoruz. İlçemiz hep terörle, kötü olaylarla anılıyordu. Artık bunu kırmak istiyoruz. Devletimizin son yıllardaki başarılı operasyonları sonucu üç yıldır en ufak bir terör olayı bile yaşanmadı. Biz artık Çukurca'nın doğal güzelliklerini, yöresel ürünlerini ön plana çıkarmak istiyoruz. Dışarıdan gelen insanlar ilçemizi keşfedilmemiş bir yer olarak görüyorlar. İnsanları burada misafir etmekten çok mutluyuz." dedi.

Festivale İstanbul'dan katılan Esra Erdöl de bölgenin beklediğinden daha güzel olduğunu dile getirerek, "Çukurca'yı çok sevdim. Çok canlı bir şehir. Bu kadarını beklemiyordum. Festival de gayet güzel geçiyor. Burası görülmesi gereken bir yer. Fotoğraf için malzeme çok. Çeltik tarlaları var, tahin yapılıyor. Değirmene gittik. Bu şekilde değişik kültürlerden insanlar tanıyoruz. İnsanı da çok iyi. Sabah köylere gitmemize rağmen hemen eve davet ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Son dakika gündem: Terörden arındırılan Çukurca renkli etkinliklerle gündeme geliyor
Son dakika gündem: Terörden arındırılan Çukurca renkli etkinliklerle gündeme geliyor
Son dakika gündem: Terörden arındırılan Çukurca renkli etkinliklerle gündeme geliyor
Son dakika gündem: Terörden arındırılan Çukurca renkli etkinliklerle gündeme geliyor
Son dakika gündem: Terörden arındırılan Çukurca renkli etkinliklerle gündeme geliyor

Hisarcık, Çukurca, Hakkari, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Terörden arındırılan Çukurca renkli etkinliklerle gündeme geliyor - Son Dakika


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