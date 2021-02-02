"Teşkilatçı" kurye hakkında zorla getirme kararı - Son Dakika

"Teşkilatçı" kurye hakkında zorla getirme kararı

02.02.2021 13:55

TUZLA'da denetim sırasında maskesiz olduğu gerekçesiyle hakkında işlem yapan polislere direnen ve kardeşini arayarak "Bana teşkilatın numarasını verin, eniştemin numarasını verin" dediği belirtilen kurye Cihan Aksu duruşmaya katılmadığı için hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı.

TUZLA'da denetim sırasında maskesiz olduğu gerekçesiyle hakkında işlem yapan polislere direnen ve kardeşini arayarak "Bana teşkilatın numarasını verin, eniştemin numarasını verin"  dediği belirtilen kurye Cihan Aksu duruşmaya katılmadığı için hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı. Duruşmada dinlenen polis memurları da olay gününü anlatarak, sanıktan şikayetçi olmadıklarını belirtti.

"ZOR KULLAN O ZAMAN GÖRÜŞÜRÜZ" DEDİ

Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya tutuksuz sanık katılmazken, polis memurları M.A., H.O. ve Ö.A. duruşmaya müşteki olarak katıldı. M.A. Tuzla'da devriye ekipleri amiri olarak görev yapan komiser yardımcısı olduğunu belirterek "Olayın meydana geldiği gün maske ve mesafe uygulamasıyla ilgili görev yapıyorduk. Olaydan önce de 8-10 kişiye işlem yaptık. Sanık Cihan Aksu motosikletiyle yanımıza yaklaştı; 'Maskem var ya ben motor üzerindeyim, takmak zorunda değilim' diyerek boğazlığını çekip indirdi. Kimliğini istediğimde 'Kimlik yok, vermiyorum' dedi. Kimliğini ibraz etmesinin zorunlu olduğunu, zor kullanma yetkimiz olduğunu anlattım. 'Zor kullanın o zaman görüşürüz' dedi" ifadelerini kullandı.

"HANGİ TEŞKİLAT OLDUĞUNU SÖYLEMEDİ"

Sanığı motordan indirirken kendilerine direndiğini söyleyen M.A. şöyle devam etti: "Sanığı duvarın dibine yanaştırdık, sakinleşti ve idari işlem uyguladık. Ancak sakinleşmeden önce telefonda 'Bana teşkilatın numarasını verin, eniştemin numarasını verin' dedi. Hangi teşkilattan olduğunu sorduğumda söylemedi." Duruşma savcısı M.A.'ya "Sen teşkilat denilince düzenli bir sistem anladın herhalde" dedi. M.A. da "Bana şimdiye kadar kimse öyle bir şey söylemedi, ilk defa duydum. Şahsi olarak şikayetçi değilim" diye konuştu.

"BİZİ ARAYAN OLMADI"Polis memuru H.O. ise "Hangi teşkilattan olduğunu sorduğumuzda 'Siz birazdan göreceksiniz' dedi. Hakim de bunun üzerine 'Sizi arayan oldu mu?' şeklinde soru sorunca H.A. "Bizi arayan olmadı" dedi. H.A. da sanıktan şikayetçi olmadığını söyledi. Polis memuru Ö.A. da şikayetçi olmadığını belirtti.

SANIK HAKKINDA ZORLA GETİRME KARARI                                                         Ara kararını açıklayan mahkeme, duruşmaya katılmaması sebebiyle sanık hakkında zorla getirme kararı verdi. Duruşma ertelendi.

İDDİANAMEAnadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Tuzla'da 19 Eylül 2020 tarihinde motokurye Cihan Aksu'nun polisler tarafından durdurulduğu ve maske takmadığı için idari işlem yapılmak üzere kendisinden kimlik istendiği ancak Aksu'nın kimliğini vermediği anlatıldı.Polislerin uyarısı üzerine  Aksu'nun polis memurlarına "Sen zor kullan o zaman görüşürüz, bana ceza kesemezsin" sözleriyle tehdit ettiği ifade edilen iddianamede,  Aksu'nun kardeşini arayarak "Teşkilatın numarasını gönderin bana ya, eniştemin numarasını gönderin" dediği belirtildi. İddianamede Aksu'nun "Zincirleme şekilde kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme" suçundan 7 ay 15 günden 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması isteniyor.


Asliye Ceza Mahkemesi, Komiser, Polis, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Teşkilatçı' kurye hakkında zorla getirme kararı - Son Dakika


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