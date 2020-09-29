Son dakika gündem: Teslim olan terörist, 9 aylık çalışmayla ikna edilmiş - Son Dakika

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde önceki gün teslim olan 2 teröristin İstanbul ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından müşterek olarak gerçekleştirilen uzun ve titizlikle sürdürülen ikna çalışmaları sonucu teslim olduğu ortaya çıktı. 'Berivan Avaşin' kod adlı Nalin Önler'in 9 aylık ikna çalışması sonucu, 'Şervan Malazgirt' kod adlı Nevzat Çakan ile birlikte Nusaybin sınırında güvenlik kuvvetlerine teslim olduğu öğrenildi.

Son zamanlarda hem yurt içinde hem yurt dışında büyük darbe alan terör örgütü PKK'daki çözülmeler de hız kazandı. Örgütle mücadeleyi aralıksız sürdüren jandarma ekipleri terör örgütüne katılanlara ve ailelerine ulaşarak ikna çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul'dan PKK/KCK terör örgütüne katılan, 2015 yılından beri örgüt içerisinde faaliyet gösteren 'Berivan Avaşin' kod adlı Nalin Önler'in, İstanbul ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen 9 aylık ikna çalışmasının ardından teslim olması sağlandı. Önler ile birlikte yine İstanbul'dan terör örgütüne katılan ve 2020 yılının başlarından itibaren örgüt içerisinde faaliyet yürüten 'Şervan Malazgirt' kod adlı Nevzat Çakan da yapılan ikna çalışmaları sonucu PKK kamplarından kaçarak Nusaybin 2'nci Hudut Tabur Komutanlığı sorumluluk bölgesinde güvenlik kuvvetlerine teslim olduğu öğrenildi. Teslim olan teröristlerin sorgusuna İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda devam ediliyor.