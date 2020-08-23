Son dakika gündem: Tırın park halindeki 5 otomobile çarpma anı güvenlik kamerasında - Son Dakika

Kayıtların devamında tırın park halindeki otomobillere çarpması ve jandarmanın koşarak kaza yapan tır sürücüsüne yardım etmesi görülüyor.

Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde köprü girişinde bulunan uygulama noktasındaki jandarmanın kontrolden çıkan tırı fark ederek kaçması yer alıyor.

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 10:44

Kaynak: AA

Beyrut'ta patlamadan etkilenen hayvanlar böyle kurtarılıyor

Milan, Hakan Çalhanoğlu'na yıllık 3 milyon euro maaş teklif etti

Selde şehit olan asker ve hayatını kaybeden 3 vatandaşın kimlikleri belli oldu