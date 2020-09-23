Son dakika gündem: Tokat'ta FETÖ'nün "mütevelli grubu"na yönelik soruşturmada 8 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika gündem: Tokat'ta FETÖ'nün "mütevelli grubu"na yönelik soruşturmada 8 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mütevelli grubu"na yönelik soruşturma kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika gündem: Tokat'ta FETÖ'nün

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mütevelli grubu"na yönelik soruşturma kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Tokat merkezli 5 ilde FETÖ'nün mütevelli grubunda yer aldıkları iddiasıyla aralarında öğretmen ve özel sektör çalışanlarının da olduğu 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheliler A.T.E, B.A, M.K, O.A, H.A, H.E.G, A.B. ve A.C'yi bulundukları illerde yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar Tokat'a getirilerek emniyete götürüldü.

Şüphelilerin Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde öğrenim gördükleri dönemlerde terör örgütü adına faaliyet gösteren ve örgütün mütevelli heyeti içerisindeki zanlılarla, örgütün çalışma evlerinde örgütsel faaliyetlerde bulundukları belirlendi.

Ayrıca şüphelilerin sorumluluklarındaki zeki öğrencileri tespit ederek, kod isim verdikleri bu öğrencileri mahrem yapılanma kapsamında askeriye ve emniyet içerisine sızdırdıkları tespit edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, Gözaltı, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 11:55 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Tokat'ta FETÖ'nün 'mütevelli grubu'na yönelik soruşturmada 8 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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