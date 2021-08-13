Kelkit Çayı'nda mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye botla kurtardı - Son Dakika

Kelkit Çayı kenarına böğürtlen toplamak için giden Dursun Ekiz ve Mustafa Bolat, Doğanyurt köyü yakınlarında suların bir anda yükselmesiyle adacıkta mahsur kaldı.

Final yapacak olan Sen Çal Kapımı'nın çekimleri tamamlandı, oyuncular son set gününde duygusal paylaşımlar yaptı