Son dakika haber! YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI - Son Dakika

Niksar'ın Yazıcık beldesi Karasüleyman Çiftliği mevkiisinde, saat 12.30 sıralarında çıkan orman yangını olay yerine sevk edilen Almus, Niksar, Erbaa, Taşova, Tokat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Tokat ve Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerinin çabasıyla 5 saat sonra kontrol altına alındı. Yangına 6 arazöz, 4 kepçe, 2 greyder, 10 itfaiye aracı ile birlikte toplam 120 personel müdahale etti. 5 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.