Son dakika gündem: Tokat ve İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama - Son Dakika

TOKAT ve İstanbul'da, polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişi, mahkemece tutuklandı.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik Tokat'ın Erbaa ilçesi merkezli operasyon düzenledi. Erbaa ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 223,90 gram toz esrar, 91 ecstasy hap, 14,42 gram bonzai, 13 kök Hint keneviri ve 1,06 gram metamfetamin ele geçirildi. İstanbul ile Tokat'ta gözaltına alınan ve kente getirilerek hakkında işlem yapılan 8 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma' suçlamasıyla tutuklandı.