Son dakika gündem: Tokyo Olimpiyatlarına ülke içinden seyirci sınırı kararı ertelenebilir - Son Dakika

Son dakika gündem: Tokyo Olimpiyatlarına ülke içinden seyirci sınırı kararı ertelenebilir

23.04.2021 07:47
Son dakika gündem: Tokyo Olimpiyatlarına ülke içinden seyirci sınırı kararı ertelenebilir, System.String[]

Son dakika haberi: Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle müsabaka noktalarına ülke içinden kabul edilecek seyirci sayısı kararını erteleyecek.

Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle müsabaka noktalarına ülke içinden kabul edilecek seyirci sayısı kararını erteleyecek.

Organizasyon Komitesi Başkanı Haşimoto Seiko, düzenlediği basın toplantısında, halihazırdaki takvim doğrultusunda, seyirci konusunda ay sonuna kadar karar verilmesinin zor olduğunu açıkladı.

Ülke geneli vaka sayılarının bu süreçte yakından izleneceğini ve karar öncesinde sağlık uzmanlarına danışılacağını kaydeden Haşimoto, "uygun kararı vermek biraz vakit alacak" dedi.

Kyodo ajansının haberine göre komite, müsabaka noktalarına hiç seyirci kabul etmemek ile yerleşkelerin kapasitelerinin yüzde 50'si kadar seyirciye izin vermek dahil birkaç opsiyon üzerinde çalışıyor.

Habere göre, kararın verilmesi haziran sonunu bulabilir. Seyirci kararı komite, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Tokyo Valiliği bünyesinde düzenlenecek ortak toplantıda alınacak.

Geçen ay düzenlenen kararda, turnuvaya ülke dışından seyirci kabul edilmemesi kararı verilmişti.

Tokyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Tokyo Olimpiyatlarına ülke içinden seyirci sınırı kararı ertelenebilir - Son Dakika


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