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Son dakika gündem: Topladığı kozalakları çalmak isteyenlerle kavgada öldürüldü - Son Dakika

Son dakika gündem: Topladığı kozalakları çalmak isteyenlerle kavgada öldürüldü

29.11.2021 13:45
Son dakika gündem: Topladığı kozalakları çalmak isteyenlerle kavgada öldürüldü

Son dakika gündem haberine göre BURSA'da Ceyhun Çetin (28), evine ek gelir sağlamak için topladığı kozalakları çalmak isteyen kişiler tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

BURSA'da Ceyhun Çetin (28), evine ek gelir sağlamak için topladığı kozalakları çalmak isteyen kişiler tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, Karacabey ilçesinin kırsal Okçular Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve iki çocuk babası Ceyhun Çetin, evine ek gelir sağlayabilmek için hafta sonu kozalak toplamaya gitti. Gün boyu ormanlık alanda kozalak toplayan Çetin, iddiaya göre akşam saatlerinde bazı kişilerin kozalakları koyduğu çuvalları çalmak istediğini fark etti.  Çetin ile kozalak çuvallarını çalmak isteyen 6 kişi arasında arbede çıktı. Yaşanan kavgada şüpheliler, Çetin'i, kozalak toplama aparatıyla dövdükten sonra bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Ceyhun Çetin, çevredeki diğer vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla, önce Karacabey Devlet Hastanesine oradan da Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan Ceyhun Çetin, hayatını kaybetti. Karacabey Jandarma Komutanlığı ekipleri ve polis, kaçan 6 şüpheliden 5'ini yakalayarak gözaltına aldı. Diğer şüpheliyi arama çalışmaları sürerken, cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.


- Bursa
Son dakika gündem: Topladığı kozalakları çalmak isteyenlerle kavgada öldürüldü
Son dakika gündem: Topladığı kozalakları çalmak isteyenlerle kavgada öldürüldü
Son dakika gündem: Topladığı kozalakları çalmak isteyenlerle kavgada öldürüldü

Karacabey, Okçular, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Topladığı kozalakları çalmak isteyenlerle kavgada öldürüldü - Son Dakika


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