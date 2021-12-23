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Son dakika gündem: Torununa cinsel istismarda bulunan dedeye 30 yıl hapis cezası - Son Dakika

Son dakika gündem: Torununa cinsel istismarda bulunan dedeye 30 yıl hapis cezası

23.12.2021 11:15
Son dakika gündem: Torununa cinsel istismarda bulunan dedeye 30 yıl hapis cezası

Son dakika haberi... BAHÇELİEVLER'de torununa cinsel istismarda bulunarak hamile bırakan Durmuş O. (73)'ya, 30 yıl hapis cezası verildi.

BAHÇELİEVLER'de torununa cinsel istismarda bulunarak hamile bırakan Durmuş O. (73)'ya, 30 yıl hapis cezası verildi. 8 yaşından beri cinsel istismara uğradığı belirlenen 16 yaşındaki D.O.'nun doğan bebeğinin DNA'sı, Durmuş O. ile yüzde 99,99 eşleşti. Durmuş O. hakkında diğer torununa da cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle ayrı bir iddianame düzenlendi.  Durmuş O.'nun torunlarını lunaparka göndermeme tehdidiyle istismar ettiği tespit edildi

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık dede Durmuş O. SEGBİS sistemi ile hazır edildi. Duruşmaya taraf avukatları ile mağdur kızın anne ve babası da katıldı. Duruşmada mahkeme başkanı dava dosyasına ulaşan Adli Tıp Kurumu raporunda mağdur kızın olay nedeniyle ruh ve beden sağlığının bozulduğuna dair raporu okudu. Duruşmada beyanda bulunan mağdur avukatı, D.O.'nun 8 yaşından beri cinsel istismara maruz kaldığını belirterek, "DNA raporunda da bebeğin babası olduğu aşikardır. Biz bu durumda en ağır ceza ile cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Söz verilen sanık Durmuş O. ise suçlamaları kabul etmeyerek, "Bunu mal mülk için yapıyorlar. Bana iftira atıyorlar" ifadelerini kullandı.  Sanık savunmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme sanık Durmuş O.'nun 'öz torununa cebir ve tehdit ile zincirleme şekilde cinsel istismar' suçundan 30 yıl hapis ile cezalandırılmasına karar verdi.  Dede Durmuş O. hakkında diğer torunu olan K.O.'ya (18)  5 yaşından 11 yaşına kadar cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ayrı bir iddianame düzenlendi 'Çocuğa karşı cinsel istismar' suçundan hazırlanan iddianame kapsamında ifadesi alınmak istenen Durmuş O., bu olayda da susma hakkını kullanmak istediğini söyleyerek savunma yapmadı.   İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 2013 ile 2021 yılları arasında Bahçelievler'de meydana gelen olay anlatıldı. İddianamede mağdur D.O.'nun 15 Ocak 2021 günü karın ağrısı şikayeti ile hastaneye gittiği ve yapılan muayenede mağdurun 32 haftalık gebe olduğunun tespit edildiği belirtildi. 16 Ocak 2021'de mağdurun doğum yapması üzerine olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı da iddianamede aktarıldı. D.O. soruşturma kapsamında Çocuk İzlem Merkezi'nde alınan beyanında, aynı binada oturan dedesinin 8 yaşından beri kendisine tecavüz ettiğini söylemişti. İlk olayın kendisi 8 yaşındayken yaşandığını dile getiren D.O. "Kuzenim ile lunaparka gitmek istedik. Dedem 'o şeyi yaparsanız götürürüm' dedi. Kuzenimin üzerine çıkarak cinsel davranışlarda bulundu. Bana da dokundu. Ben istemeyince sinirlenerek gitti. Akşam vakitlerinde beni çağırırdı. Bazı günler o evde kalırdım. Babaannem olduğu günlerde o uyuduğunda kapıyı kapatıp yapardı. Anneme ve babama söylemekle tehdit edip 'annene söylerim, babana söylerim, öğrendikleri zaman evden kovulursun' diyerek zorluyordu. Bu olaylar neticesinde doğum yaptım. Şikayetçiyim" demişti. Sanık Durmuş O. ise susma hakkını kullandı. İddianamede yer verilen Adli Tıp Kurumu raporunda mağdurdan doğan bebeğin biyolojik babasının yüzde 99,99 dede Durmuş O. olduğunun tespit edildiği ifade edildi. İddianamede dede Durmuş O. hakkında '12 yaşından küçük mağdura karşı cebir ve tehdit ile zincirleme şekilde cinsel istismar' suçundan 35 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.


Adli Tıp Kurumu, Bahçelievler, Mahkeme, Dna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Torununa cinsel istismarda bulunan dedeye 30 yıl hapis cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Torununa cinsel istismarda bulunan dedeye 30 yıl hapis cezası - Son Dakika
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