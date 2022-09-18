Son dakika gündem: Tosya'da anız yangını; 50 hektar tarım arazisi zarar gördü - Son Dakika
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Son dakika gündem: Tosya'da anız yangını; 50 hektar tarım arazisi zarar gördü

18.09.2022 18:23
Son dakika gündem: Tosya'da anız yangını; 50 hektar tarım arazisi zarar gördü

Edinilen son dakika gelişmesine göre KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde anız yangınında yaklaşık 50 hektar tarım arazisi ve çok sayıda meyve ağacı zarar gördü.

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde anız yangınında yaklaşık 50 hektar tarım arazisi ve çok sayıda meyve ağacı zarar gördü. Yangın, yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Öğle saatlerinde Çaykapı Köyü Bozburun mevkisin anız yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Yangına, Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter ile çok sayıda itfaiye ekibi ve arazöz ile müdahale edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi sonucu çevredeki köylere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 50 hektar tarım arazisi ve çok sayıda meyva ağacı zarar gördü.


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Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Tosya'da anız yangını; 50 hektar tarım arazisi zarar gördü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Tosya'da anız yangını; 50 hektar tarım arazisi zarar gördü - Son Dakika
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