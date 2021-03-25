Son dakika gündem: TPAO Batman Bölge Müdürlüğü'nde yangın (2) - Son Dakika

YANGIN 3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğünün sosyal tesislerinde çıkan yangın 3 saatte kontrol altına alındı.

TPAO Bölge Müdürlüğü içerisindeki misafirlerin konaklandığı yer olarak bilinen Kristal Park'taki 3 yapının çatı katlarında çıkan yangına, Batman Belediyesi ve TÜPRAŞ'ın itfaiye ekiplerinin yanı sıra polis ekipleri de Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile müdahale etti. Yaklaşık 100 personelin katılımıyla müdahale edilen yangın, 3 saatte kontrol altına alındı.Söndürme çalışmalarının ardından hasar tespiti yapılırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.