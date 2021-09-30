Son dakika gündem: Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi olaylara 255 personelle müdahale ediyor - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Mehmet Olcay Bal, Trabzon'da yılda ortalama 3 bin 500 vakaya müdahale ettiklerini söyledi.

Bal, AA muhabirine, İtfaiye Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla görev yaptıklarını ifade eden Bal, "13 ayrı başlıkta görevimiz bulunmakta olup Trabzon genelinde 255 personelle yıllık ortalama 3 bin 500 vakaya 20 ayrı istasyonumuzla müdahale etmekteyiz." dedi.

Bal, Türkiye Afet Planı kapsamında Doğu Karadeniz'de 6 ilde afet planına destek verdiklerine dikkati çekerek, "En son Rize, Arhavi'de, Antalya Manavgat'ta geçen sene Giresun Dereli'de olan afetlere personelimiz müdahale etti. Ekibimize, yangın müdahale, arama kurtarma, su altı ve köpekli arama kurtarma ekipleri de eklenerek, yeni bir organizasyon şemasıyla Trabzon itfaiyesi olarak görev yapmaktayız." diye konuştu.

Bal, itfaiyeciliğin kapsadığı alanlar konusunda öğrencilere ve vatandaşlara yönelik çeşitli eğitim faaliyetleri de yürüttüklerini ifade ederek, ayrıca gönüllü itfaiyecilik konularında da vatandaşlara eğitimler verdiklerini sözlerine ekledi.

İtfaiye çavuşu Faruk Yılmaz da itfaiyecilik mesleğinin gönül işi olduğunu vurgulayarak, "Ayrıca kutsal da bir meslektir. Mesleğe sadece zamanımızı değil gönüllerimizi de vererek bu görevi ifa etmekteyiz. Amacımız tehlikeye düşmüş olan her canlının yanında bulunabilmek." dedi.

Meslekte 11. yılını tamamlayan ekip amiri Koray Köse ise ihbar anında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.