Son dakika gündem: Trabzon'da drone ile trafik denetimi gerçekleştirildi - Son Dakika

Ekipler, 128 aracı denetledi. Kural ihlali yapan 4 sürücüye 1306 lira ceza uygulandı, 3 araç ise trafikten men edildi.

İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Akçaabat- Düzköy kara yolunun 8'inci kilometresinde emniyet kemeri kullanımı ile sürücülerin seyir halinde cep telefonu kullanımına yönelik drone ile havadan denetim gerçekleştirdi.

Trabzon 'da jandarma ekiplerince drone destekli trafik denetimi yapıldı.

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