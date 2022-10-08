Kaza, saat 20.00 sıralarında ilçeden geçen Karadeniz Sahil Yolu 'nun Yalıboyu mevkisinde meydana geldi. Rize 'den Trabzon istikametine gitmekte olan ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 61 AL 508 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak deniz kenarındaki kayalıklara uçtu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde araçtaki Salih Mukul'un hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 3 kişi de ambulanslarla kaldırıldıkları ilçe ve kentteki hastanelerde tedaviye alındı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! TRABZON'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ KAYALIKLARA UÇTU: 1 ÖLÜ, 3 YARALI - Son Dakika

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