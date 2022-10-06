Son dakika gündem: Trabzon'da havaya ateş eden kişi yakalandı

Ortahisar ilçesinde havaya ateş eden alkollü şahıs yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçeye bağlı Esentepe Mahallesi'nde "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" olayının aydınlatılması ve failinin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Ekiplerce yapılan çalışma sonucu, Fatih Parkı'nda tabancasıyla ateş etmek suretiyle genel güvenliği tehlikeye düşüren E.H.D yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelinin üzerinden çıkan tabancaya da el konuldu.
Ayrıca, E.H.D'nin, yapılan alkol testinde 3,25 promil alkollü olduğu tespit edildi.
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