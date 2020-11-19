Son dakika gündem: Trabzon'da sahte içki operasyonu - Son Dakika

Son dakika gündem: Trabzon'da sahte içki operasyonu

19.11.2020 16:53
Son dakika gündem: Trabzon'da sahte içki operasyonu, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Trabzon'un Akçaabat ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sahte ve kaçak alkollü içki üretimi ve satışı yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, piyasada bulundurulması yasak ürün niteliğinde 55 litre etil alkol, bandrolsüz halde satışa sunulmuş 7 şişe şarap, sahte rakı yapımında kullanılan 73 anason aroması ile bira yapımında kullanılan malt içeceği yapım kiti ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan şüpheli, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Operasyon, Jandarma, Akçaabat, Trabzon, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Trabzon'da sahte içki operasyonu - Son Dakika


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