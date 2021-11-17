Şair, yazar ve fikir insanı Sezai Karakoç için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika

Hayatını kaybeden yazar, şair ve fikir adamı Sezai Karakoç için Çorum'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Karakoç için İl Müftülüğünce Hıdırlık Camisi'nde ikindi namazından sonra program düzenlendi.

Helallik alınmasından sonra İl Müftüsü Muharrem Biçer tarafından Karakoç için gıyabi cenaze namazı kıldırıldı.

Gıyabi cenaze namazının ardından Karakoç'un öz geçmişi okundu.

Cenaze namazına Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.