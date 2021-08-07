Son dakika gündem: Trabzon'da tartıştığı kişiyi silahla yaralayıp kaçan zanlı mağazada yakalandı

Son dakika gündem haberine göre Trabzon'da tartıştığı kişiyi silahla yaralayıp kaçan zanlı, kent merkezindeki mağazada gözaltına alındı.

Trabzon'da tartıştığı kişiyi silahla yaralayıp kaçan zanlı, kent merkezindeki mağazada gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesine bağlı Gübaharhatun Mahallesi Narlıdere Caddesi'nde H.S.K. ile S.Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu H.S.K, S.Ö'ye silahla ateş etti. Yaralanan S.Ö, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibince Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından kaçan zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, Kahramanmaraş Caddesi'ndeki mağazada silahıyla yakalandı. H.S.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Ortahisar, Trabzon, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Trabzon'da tartıştığı kişiyi silahla yaralayıp kaçan zanlı mağazada yakalandı - Son Dakika

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